В Петербурге по инициативе молодежи организовали фестиваль "Международный день музыки"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Первый фестиваль "Международный день музыки" организован в Петербурге в честь этого праздника с привлечением музыкантов разных жанров и горожан всех возрастов. Инициаторами этого проекта выступила молодежь города. Фестиваль проходит 1 октября.

"Для нас это интересный опыт и он во многом новый, потому что в таком формате в Петербурге этот день никогда не праздновали. Причем идея фестиваля не спущена сверху, а родилась в молодежной среде. Программа получилась очень интересная, насыщенная, и комитет по культуре откликнулся на предложение поддержать это событие", - сказал в понедельник на пресс-конференции в Медиацентре правительства Санкт-Петербурга заместитель председателя городского комитета по культуре Федор Болтин.

В фестивале принял участие американский педагог и режиссер Дэвид Пост, который провел в группе "Беби-джаз" урок для петербуржцев от трех до семи лет. Он считает джаз "музыкой диалога и "рад быть частью доброй традиции Санкт-Петербурга - традиции искусства".

Фестивалю предоставлено шесть концертных и театральных площадок. Так, Театр музыкальной комедии отдан джазовой певице Нино Катамадзе и ее группе Insight. На сцене Театра эстрады имени Аркадия Райкина выступит лауреат премий "Золотая маска" и "Музыкальное сердце театра" Иван Ожогин с программой романсов и арий из мюзиклов. Мастер эстрадной песни Сергей Рогожин встретится со своими поклонниками в Концертном зале у Финляндского вокзала. В Театре комедии имени Николая Акимова пройджет шоу-концерт "Дети!" при участии победителей телепроекта "Голос" и учеников школы джаза и мюзикла J&M School.

На две программы для всех горожан вход свободный. В клубе А2 Green Concert состоится концерт "Симфония Рока" - программа из мировых рок-хитов в исполнении Игоря Пономаренко и IP Orchestra. А студия "Ленфильм" пригласила на встречу с киномузыкой Андрея Петрова из фильмов "Я шагаю по Москве", "Синяя птица", "Человек-амфибия", "Служебный роман", "О бедном гусаре замолвите слово", "Жестокий романс".

Организатором фестиваля выступил Центр поддержки и развития театрального и музыкального искусства "Мир театра", который намерен развить этот проект.

Международный день музыки (International Music Day) - праздник, традиционно объединяющий меломанов по всему миру. Решение о его проведении было принято на Генеральной ассамблее Международного музыкального совета (IMC) при ЮНЕСКО в Лозанне в 1973 году.