Дом музыки представит классику, фольклор и музыку соборов в новом сезоне

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Программа 16-го сезона Московского международного Дома музыки (ММДМ) будет включать концерты разных жанров - от классики до народного творчества. Об этом сообщил в понедельник журналистам президент Дома музыки, народный артист СССР Владимир Спиваков.

"В новом сезоне Дома музыки будет уделено внимание не только классической музыке, - отметил Спиваков. - Будут и джазовые концерты, и фольклор, причем из разных регионов страны. Поскольку у нас замечательный орган, впервые выступят органисты самых значимых соборов Европы: Нотр-Дам де Пари, из Ватикана, из испанских соборов".

В понедельник старт сезону дал XV Международный фестиваль "Москва встречает друзей". Как отметил руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский, смотр уже стал одним из важнейших событий столицы. "Само название фестиваля очень правильное. Мы действительно встречаем с радостью всех тех, кто приезжает в столицу в качестве посланников культуры, искусства, желая учиться, развиваться, совершенствовать свое мастерство и дарить радость нашим гостям и горожанам", - подчеркнул он.

В программе сезона найдет отражение ряд юбилейных дат, в том числе 40-летие камерного оркестра "Виртуозы Москвы", основанного Спиваковым. "24 декабря состоится концерт, в котором примут участие замечательные молодые артисты: Шио Окуи из Японии, замечательный трубач Сергей Накорякин, виолончелистка Анастасия Кобекина. Обещает приехать и спеть моя дочь Анна, будут участвовать трубач Вадим Эйленкриг и выдающаяся певица Хибла Герзмава", - сказал маэстро.

Также в новом сезоне Дом музыки готовится представить программы с участием Национального филармонического оркестра России, камерного оркестра Musica Viva, Праздничного Патриаршего мужского хора Данилова монастыря и Мужского хора Сретенского монастыря, Академического Большого хора "Мастера хорового пения", аргентинского гитариста Луиса Салинаса, квинтета кубинского саксофониста Пакито Де Ривера и других известных музыкантов и коллективов.

Впервые в ММДМ пройдет серия концертов "Величайшие барабанщики мира" с Билли Кобэмом, Стивом Смитом и Херлином Райли. Для любителей популярной музыки выступят представители знаменитых музыкальных династий - Хулио Иглесиас-младший и Джулиана Дассена.