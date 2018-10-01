Записи Ойстраха переиздали в честь 110-летия со дня рождения скрипача

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Звукозаписывающая фирма "Мелодия" выпустила специальный диск с записями скрипача Давида Ойстраха в честь 110-летия со дня рождения маэстро. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе компании.

Юбилейный сборник состоит из пяти дисков с произведениями как для симфонического оркестра, так и дуэтов, трио, и концертов. В издание вошли записи сочинений Баха, Моцарта, Чайковского, Прокофьева и других композиторов, "отразившие универсальность исполнительского гения Ойстраха" - от ранних граммофонных пластинок конца 1930-х годов до не издававшегося прежде концерта 28 декабря 1972 года, "когда артист выступал на сцене, невзирая на тяжелую сердечную болезнь", подчеркнули в фирме "Мелодия".

"Юбилейным изданием Давида Ойстраха "Мелодия" начинает большую коллекцию, в которой будут не только скрипачи: Леонид Коган, Виктор Пикайзен и Виктор Третьяков, но и альтисты Федор Дружинин и Рудольф Баршай и виолончелисты Мстислав Ростропович и Наталия Шаховская", - отметила первый заместитель генерального директора, PR-директор фирмы "Мелодия" Карина Абрамян.

По мнению скрипача Вадима Репина, творчество и перфекционизм Ойстраха останется феноменальным явлением в истории ХХ века. "Последние годы Ойстрах играл с больным сердцем, ему было тяжело выходить на сцену. Но стоило взять в руки скрипку, как он внутренне преображался, от него будто исходило внеземное сияние", - отметил он.

Скрипач уточнил, что в новом комплекте записей знатоки творчества Ойстраха найдут не только известные, хрестоматийные интерпретации, но и "уникальные находки". Например, концерт Стравинского, домашнюю запись сонаты Шостаковича с автором, концерт 1972 года с Фридой Бауэр.

Давид Ойстрах (1908-1974) - советский скрипач и дирижер, народный артист СССР. Первый исполнитель посвященных ему скрипичных концертов Дмитрия Шостаковича, Сергея Прокофьева, Арама Хачатуряна и других выдающихся авторов. Лауреат Сталинской (1943) и Ленинской (1960) премий, премии Grammy (1971, 1975).