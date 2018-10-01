Хор Мариинского театра планирует включить в свой репертуар осетинские песни

ВЛАДИКАВКАЗ, 1 октября. /ТАСС/. Осетинские песни могут быть включены в репертуар хора Мариинского театра. Об этом сообщил главный хормейстер Мариинского театра Андрей Петренко, отвечая на вопросы журналистов в рамках второго международного кавказского фестиваля "Мариинский - Владикавказ" в Северной Осетии.

"Я был бы очень даже рад это сделать и даже обещаю, что это сделаю", - сказал Петренко.

Он отметил, что выступление во Владикавказе в рамках фестиваля является для хора особенно важным и поздравил жителей республики с проведением мероприятия. "Это новый толчок, новый импульс, который будет очень заметен со временем. Хочу поздравить вас с приобретением этого фестиваля и поблагодарить идейного вдохновителя Валерия Абисаловича Гергиева за это", - отметил он.

Хор Мариинского театра исполнил в концерте "А Капелла" около 20 народных песен и русской хоровой классики на сцене североосетинского филиала театра - Северо-Осетинской государственной филармониии. Во вторник коллектив выступит во второй раз во Владикавказе и исполнит "Всенощное бдение" Сергея Рахманинова.

Международный кавказский фестиваль "Мариинский - Владикавказ" открылся в Северной Осетии 30 сентября и продлится до 7 октября.