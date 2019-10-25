От старшего сына до ковбоя Билли. Самые яркие роли Николая Караченцова

Николай Караченцов для многих зрителей был любимым актером, всю жизнь он был предан своему театру — Ленкому. Успел сыграть десятки спектаклей и занять свое место в истории советского кинематографа. Вспоминаем самые известные образы артиста. Тиль (1974) Караченцов всю свою жизнь, начиная с 1967 года, прослужил в Ленкоме. Сначала ему доверяли роли молодых и динамичных героев, но с приходом Марка Захарова в 1973 году артисту наконец-то досталась главная роль Тиля в одноименном спектакле, который перевернул жизнь театра навсегда. После премьеры актер проснулся знаменитым. Комедия Шарля де Костера рассказывает о далеких и неспокойных временах: простой люд притесняют, а псевдоеретиков сжигают на костре. Противостоит этому самоуправству отчаянный герой Тиль Уленшпигель, который выходит победителем из самых немыслимых передряг. Вроде бы шуточный спектакль четко уловил веяния того времени, когда о гонениях знали не понаслышке.

Описание Николай Караченцов и Ламме Гудзак в спектакле "Тиль" © Валентин Кузьмин/ТАСС

Старший сын (1975) В психологической драме Виталия Мельникова молодой Караченцов сыграл парня Владимира, который на пару со своим другом Семеном по прозвищу Сильва (Михаил Боярский) после свидания с двумя девушками опаздывает на последнюю электричку и оказывается холодной осенней ночью в чужом городке. Случайно подсмотрев в одном из окон ссору отца (Евгений Леонов) и сына (Владимир Изотов), Владимир решает притвориться внебрачным сыном хозяина жилья. Это первая крупная кинороль в карьере Караченцова, где ему удалось показать весь свой драматический диапазон и утвердить свой статус молодого многообещающего артиста.

' YouTube/Киноклипы Хранилище'

Собака на сене (1978) Экранизации пьесы испанского драматурга Лопе де Вега по накалу страстей мог бы уступить любой мексиканский сериал: безродный, но красивый ловелас Теодоро (Михаил Боярский) служит у холодной и своевольной графини Дианы де Бельфлер (Маргарита Терехова). Она тайно влюблена в своего слугу, а тому нравится ее горничная Марсела (Елена Проклова). Конечно же, за рукой графини выстраивается целая вереница горе-ухажеров. Одного из них и сыграл Караченцов. Романтичный и пижонистый маркиз Рикардо с тонкими усиками пел серенады под окнами графини, предусмотрительно пригласив профессионального певца, чтобы вытягивать особенно сложные ноты. Несмотря на такие старания, ему не удалось растопить сердце прекрасной Дианы. Приключения Электроника (1980) Музыкальная картина про первого в мире мальчика-робота сразу же после премьеры приобрела невероятную популярность в Советском Союзе. Главным антагонистом Электроника и его незадачливого близнеца Сережи Сыроежкина становится бандит Урри, которого нанимают, чтобы выкрасть робота и совершить преступление века. На мотоцикле в своей брутальной кожаной куртке Урри выглядит гораздо опаснее, чем есть на самом деле, так как для преступника оказывается слишком наивным и бестолковым. Все с детства помнят крики "Урри! Урри! Урри! Что произошло?!" из его высокотехнологичного светящегося шлема.

' YouTube/Odesa Film Studio'

Юнона и Авось (1981) Самый романтичный образ Караченцова — роль графа Резанова в одной из самых известных советских рок-опер "Юнона и Авось", которая с 1981 года идет на сцене Ленкома. Невероятный успех мюзиклу обеспечила режиссура Марка Захарова, музыка Алексея Рыбникова, стихи Андрея Вознесенского и, конечно же, харизматичная игра Караченцова, неизменного исполнителя главной роли на протяжении более 20 лет — вплоть до несчастного случая. Культовый образ графа Резанова, который отправляется в экспедицию в Америку, а в итоге влюбляется в юную Кончиту, остался в сердце не одного поколения российских женщин.

Описание Николай Караченцов и Елена Шанина в сцене из спектакля "Юнона и Авось", 1985 год © Олег Иванов/ТАСС