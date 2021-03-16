От "Конформиста" до "Мечтателей". Главные фильмы Бернардо Бертолуччи

Как многие талантливые люди, Бертолуччи всегда знал, кем он хочет быть — режиссер снимал любительские фильмы с пятнадцати лет, бросил колледж, чтобы работать ассистентом у Паоло Пазолини, а в 21 год представил свой первый полнометражный фильм "Костлявая смерть". Бертолуччи интересовали темы политической и сексуальной идентичности, конфронтация личности и общества, а также либеральные идеи, которые часто получали отражение в его картинах. Ему удалось создать свой уникальный киноязык, который стал неотъемлемой частью мирового кинематографа и продолжает вдохновлять режиссеров по сей день. Конформист (1970) Одна из главных тем творчества Бертолучии — связь различных социальных конструктов с человеческой психологией и сексуальностью. В фильме "Конформист" режиссер исследует природу конформизма и фашизма через главного героя Марчелло, который больше всего мечтает быть нормальным. Находясь на службе в тайной полиции фашистов, он получает задание убить своего старого знакомого, профессора Квадри, открыто высказывающегося против фашистского режима.

Описание Кадр из фильма "Конформист" © John Springer Collection/CORBIS/Corbis via Getty Images

Через серию флешбэков, которые переживает герой во время выполнения задания, Бертолуччи проводит параллели между государственным и сексуальным насилием, которому подвергся Марчелло в детстве, и показывает, насколько его стремление соответствовать социальным нормам лишает его всяких человеческих качеств. Элегантное изображение жизни среднего класса, атмосфера фильмов 20–30-х годов, сочные цвета и необычные ракурсы сделали "Конформиста" не только очень красивым, но первым коммерчески успешным фильмом итальянского режиссера в Европе. Фрэнсис Форд Коппола назвал "Конформиста" первой классикой семидесятых годов, которая вдохновила его, в том числе, во время работы над "Крестным отцом". Последнее танго в Париже (1972) Сценарий одного из самых скандальных фильмов Бертолуччи родился из его сексуальных фантазий, к которым, судя по скандалам, сопровождающим картину до сих пор, мир был не готов. В центре сюжета — тайные, граничащие с извращением отношения молодой парижанки и 45-летнего вдовца, которые ведут к необратимым для них последствиям. На главные роли Бертолуччи взял Марлона Брандо, который тольок-только возродил свою карьеру, снявщись в "Крестном отце" Френсиса Форда Копполы, и 19-летнюю еще никому неизвестную Марию Шнайдер.

Описание Кадр из фильма "Последнее танго в Париже" © Keystone/Getty Images

Художественные достоинства фильма, необычные визуальные решения, вдохновленные картинами Фрэнсиса Бэкона, и игра актеров остались на втором плане из-за обилия откровенных сексуальных сцен. В Италии все копии фильма были уничтожены, а сценаристы, Бертолуччи и Брандо получили по два месяца условного заключения. Самой шокирующей оказалась сцена, где герой Брандо насилует молодую девушку с использованием сливочного масла. Через много лет Шнайдер призналась, что сцена не была предусмотрена в сценарии и она узнала про нее непосредственно перед съемками. По ее словам, несмотря на то, что это происходило не по-настоящему, актриса чувствовала себя изнасилованной Брандо и Бертолуччи, а сам фильм полностью разрушил ее жизнь. Сам режиссер в свою очередь утверждал, что сцена изнасилования была в сценарии, но использовать в ней масло пришло ему и Брандо в голову накануне съемок. По его словам, он чувствовал свою вину перед актрисой, но никогда не жалел о содеянном. Двадцатый век (1976) После международного успеха "Последнего танго в Париже" Бертолуччи решил попробовать свои силы в Голливуде и собрал для этого уникальный актерский состав. Через призму отношений двух героев — итальянского землевладельца Альфредо в исполнении Роберта Де Ниро и крестьянина Олмо, которого сыграл Жерар Депардье, — Бертолуччи рассказывает о политическом конфликте между фашистами и коммунистами, развернувшемся в Италии в первой половине ХХ века.

Описание Съемки фильма "Двадцатый век", 1974 год © Vittoriano Rastelli/Corbis via Getty Images

Также в картине снялись Дональд Сазерленд, Доминик Санда и Берт Ланкастер, который так боялся, что его не возьмут из-за его возраста, что согласился работать бесплатно. "Двадцатый век" известен как один из самых долгих коммерческих фильмов в истории: режиссерская версия Бертолуччи длилась более пяти часов, но после долгой борьбы со студией Paramount его пришлось урезать до трех часов пяти минут. Последний император (1987) Фильм, принесший Бертолуччи девять номинаций на премию "Оскар", включая главные категории — "Лучший фильм" и "Лучший режиссер". Картина рассказывает о последнем императоре Китая Пу И, начиная с самого его детства и заканчивая его арестом и последующей реабилитацией Коммунистической партией Китая.

Описание Съемки фильма "Последний император", 1987 год © CHRISTOPHE D YVOIRE/Sygma via Getty Images

Несмотря на размах, фильм был снят без студийной помощи — продюсер Джереми Томас лично собрал на производство $25 млн, а китайское правительство впервые дало разрешение на съемки в Запретном городе в центре Пекина. В нем находится самый большой дворцовый комплекс мира, который был домом для китайских императоров начиная с XV века. Усилия режиссера были не напрасны — картина взяла "Оскара" во всех девяти номинациях. Ускользающая красота (1996) 19-летняя американка в исполнении Лив Тайлер после смерти своей матери, известной поэтессы, едет в Тоскану к семье и друзьям, чтобы провести беззаботное ленивое лето в одной из итальянских деревушек. Но девушку не оставляют мысли о странной заметке в дневнике матери, а также тайна своего происхождения: очевидно, что ответы на эти вопросы есть у ее новых знакомых, но они не спешат раскрывать перед юным созданием секреты прошлого.

Описание Кадр из фильма "Ускользающая красота" © Ronald Siemoneit/Sygma/Sygma via Getty Images

Первая любовь, первое разочарование, беспечная красота летней Италии — "Ускользающая красота" стала одним из самых легких и мечтательных фильмов режиссера, а также прорывом в карьере начинающей актрисы Лив Тайлер. Именно Бертолуччи создал каноны киноязыка, которым впоследствии будут восхищаться поклонники "Назови меня своим именем" Луки Гуаданьино. Мечтатели (2003) Культовый фильм позднего Бертолуччи, который стал предпоследним в его карьере. Картина стала предметом поклонения у молодежи, а многие сцены из него — знаковыми для новейшей истории кинематографа, в том числе эпизод, в котором главные герои бегут по залам Лувра, повторяя, в свою очередь, знаменитую сцену из фильма "Посторонние" Жана-Люка Годара.

Описание Съемки фильма "Мечтатели", 2002 год © CHRISTOPHE D YVOIRE/Sygma via Getty Images