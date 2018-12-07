От мала до велика: "Курочка ряба" и "Каша из топора" в прочтении Яхиной и Тутты Ларсен

Компания Google вместе со студией "Союзмультфильм" 10 декабря запускает литературный марафон под названием "От мала до велика" , который раскроет для россиян сказки, знакомые с детства, по-новому. Чтения пройдут в шести городах России — более 300 человек прочитают около 70 народных и авторских произведений.

Этот проект — далеко не первые онлайн-чтения, которые устраивает Google. В 2014 году более 700 людей из разных уголков планеты впервые в прямом эфире более чем за 30 часов прочитали роман Льва Толстого "Анна Каренина". Проект попал в книгу рекордов Гиннеса в категории "Самая большая аудитория читательского марафона в интернете" и напомнил о великом произведении русской литературы людям со всего мира. В 2015 году участники проекта "Чехов жив" от Нью-Йорка до Южно-Сахалинска прочитали более 500 произведений Антона Чехова, а в 2016 году пользователи из 137 стран мира увидели, как Герман Греф, Эльвира Набиуллина, Ольга Голодец, Сергей Безруков и Игорь Золотовицкий читают роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".

На этот раз было решено отказаться от принципа чтения произведений одного автора и обратиться к многообразию народных и авторских сказок. При этом проект будет интересен не только детям. Взрослые быстро забывают, чему их учили сказки в детстве, однако, как отмечают организаторы, "Каша из топора" могла бы служить отличным гидом для переговоров, а "По щучьему веленью" — пособием по медитации.