От мала до велика: "Курочка ряба" и "Каша из топора" в прочтении Яхиной и Тутты Ларсен

Компания Google вместе со студией "Союзмультфильм" 10 декабря запускает литературный марафон под названием "От мала до велика", который раскроет для россиян сказки, знакомые с детства, по-новому. Чтения пройдут в шести городах России — более 300 человек прочитают около 70 народных и авторских произведений.
Этот проект — далеко не первые онлайн-чтения, которые устраивает Google. В 2014 году более 700 людей из разных уголков планеты впервые в прямом эфире более чем за 30 часов прочитали роман Льва Толстого "Анна Каренина". Проект попал в книгу рекордов Гиннеса в категории "Самая большая аудитория читательского марафона в интернете" и напомнил о великом произведении русской литературы людям со всего мира. В 2015 году участники проекта "Чехов жив" от Нью-Йорка до Южно-Сахалинска прочитали более 500 произведений Антона Чехова, а в 2016 году пользователи из 137 стран мира увидели, как Герман Греф, Эльвира Набиуллина, Ольга Голодец, Сергей Безруков и Игорь Золотовицкий читают роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
На этот раз было решено отказаться от принципа чтения произведений одного автора и обратиться к многообразию народных и авторских сказок. При этом проект будет интересен не только детям. Взрослые быстро забывают, чему их учили сказки в детстве, однако, как отмечают организаторы, "Каша из топора" могла бы служить отличным гидом для переговоров, а "По щучьему веленью" — пособием по медитации.
По уже сложившейся традиции не обойдут проект стороной и знаменитости. Организаторы никогда не раскрывают полный список участников, но уже известно, что мы услышим сказки в исполнении актрисы МХТ имени Чехова Марины Зудиной, писательницы Гузель Яхиной, рэпера и поэта ST, журналиста Леонида Парфенова, шоумена Тимура Родригеза, теле- и радиоведущей Тутты Ларсен, директора Мультимедиа Арт музея Ольги Свибловой. Ответственной за отбор чтецов стала режиссер Наталия Анастасьева, а куратором проекта — журналист Фекла Толстая.
В Москве площадкой для чтений станет легендарная студия "Союзмультфильм" и центральный офис российского подразделения Google. В Санкт-Петербурге литературный марафон у себя примет Театр-фестиваль "Балтийский дом", в Красноярске — местный административный офис компании "Билайн". В Казани, Владивостоке и Екатеринбурге сказки будут читать из ведущих экспозиционных комплексов регионов — Национального музея республики Татарстан, Приморского музея имени Арсеньева и "Ельцин Центра" соответственно. Трансляция чтений пройдет на YouTube.
Особенностью этого года станет то, что зрители проекта смогут не только послушать любимые сказки, но и увидеть их. Аниматор Михаил Алдашин и кинокритик Павел Шведов вместе с командой художников впервые используют технологию Google Tilt Brush для 3D-рисования в виртуальной реальности, чтобы по-новому взглянуть на русскую сказку и переосмыслить ее богатство.