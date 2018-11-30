В городах Сибири пройдет акция "Музей для всех!"

ТАСС, 1 декабря. Инклюзивная акция "Музей для всех!", в рамках которой музеи проводят мероприятия для людей с физическими и ментальными особенностями, пройдет в России 1-2 декабря. Выставочные площадки сибирских регионов подготовили для своих посетителей театрализованные представления и экспозиции, которые можно потрогать, рассказали ТАСС в музеях.

Руками трогать можно

В частности, Новосибирский краеведческий музей не только покажет предметы культа народов Сибири, но и дать возможность подержать в руках их специально разработанные реплики - копии экспонатов из археологической коллекции музея. В Музее солнца в новосибирском Академгородке особенным гостям, которых приглашают посетить экспозиции бесплатно, предложат сыграть на представленных на ней музыкальных инструментах.

"У нас бесплатный вход для инвалидов <...> У нас есть музыкальные инструменты, на которых наши гости с огромным удовольствием играют. Они получают огромное удовольствие, фотографируются, мы проводим экскурсии, показываем фильмы", - сказала ТАСС представитель музея.

Иркутский областной художественный музей проведет в субботу интерактивные экскурсии и мастер-классы для детей с ограниченными возможностями. Гостям покажут тактильные копии уникальных картин, которые хранятся в фондах музея. Это этюд "Нищая" кисти Ильи Репина и портрет императрицы Марии Федоровны авторства Константина Маковского. Картина "Нищая", на которой изображена девочка с рыбацкими сетями в руках, считается одной из лучших работ молодого Репина, в Иркутский областной художественный музей она попала и частной коллекции мецената Владимира Сукачева, который жил в Иркутске до 1898 года.

В прошлом году в рамках аналогичной акции для детей с ограниченными возможностями музей представил тактильную копию картины "Портрет генерал-губернатора Восточной Сибири графа Н. Н. Муравьева-Амурского" кисти Константина Маковского. "Мы проводим адаптированную экскурсию, разработанную специально для детей с ограниченными возможностями, в ходе которой они могут не только послушать рассказ, но также потрогать специальные картины, познакомиться поближе с тем, как художник создает произведение. Мы покажем им настоящие холсты, кисти... Все это будет проходить в игровой форме", - рассказали ТАСС в музее.

Красноярский художественный музей имени В. И. Сурикова обещает гостям экскурсии на жестовом языке по выставке "Русское классическое искусство XVIII - начала XX века". Также в музее можно будет ознакомиться с тактильными репродукциями произведений из коллекции музея. Кемеровский краеведческий музей покажет гостям раритетные автомобили, стрелковое оружие разных исторических эпох, снаряжение воинов средневековья. Можно будет потрогать образцы стрелкового и холодного оружия, солдатское обмундирование и надеть на себя доспехи.

Театр с особенностями

В Алтайском государственном краеведческом музее передвижные кукольные театры "Сказка с доставкой" и "Машины сказки" представят юным посетителям интерактивную познавательную программу и спектакли "Помогайка и Выручайкин" и "Иван-пожарный и Змей Горыныч", а также проведут мастер-классы по изготовлению нитяной куклы "Снежная Королева" и "Волшебное превращение пуговицы".

В Прокопьевске Кемеровской области интегрированный театр "вPROк", в труппу которого входят ребята и взрослые с особенностями физического развития, в стенах Дворца культуры им. Артема 1 декабря выступит с премьерой "Почти актерский скетч". Спектакль создан по мотивам русских народных сказок и посвящен Международному дню инвалидов.

В Художественном музее им. Ц. С. Сампилова в Улан-Удэ проведут инклюзивную экскурсию, которую постараются сделать доступной для детей с разными особенностями. "Музеем приобретена специальная акустическая система, которая предназначена для посетителей с нарушением слуха <…> Мы будем рассказывать им о цветах, они будут играть с разноцветными шарами, расскажем им сказки, легенды. Потом мы с ними начинаем рисовать: кто хочет сидя, кто - стоя, кто - лежа: мы приготовили ковры", - рассказали в музее.

В Музее истории Бурятии им. М. Н. Хангалова откроется "Тактильная юрта", где дети с ограниченными возможностями познакомятся с убранством бурятского традиционного жилища. Она появилась в Музее истории Бурятии в 2017 году в рамках проекта "Инклюзивный туризм Бурятии и Байкала". В юрте можно трогать руками посуду, сундуки, традиционные бурятские предметы быта, музыкальные инструменты, войлочные ковры и многое другое. Во время экскурсии для посетителей звучит морин-хуур - струнно-смычковый музыкальный инструмент монгольского происхождения, и заваривается чашка ароматного зеленого чая.