Более 350 музеев России примут участие в акции "Музей для всех!"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Более 350 музеев в регионах РФ примут участие в акции "Музей для всех!", которая приурочена ко Дню инклюзии и пройдет в первые зимние выходные. Учреждения организовали специальные программы, в рамках которых состоятся мастер-классы, экскурсии, театральные постановки и многое другое, сообщили ТАСС организаторы.

"В сравнении с предыдущим годом число участников увеличилось более чем на 100 музеев. Многие музеи в этом году представляют ряд мероприятий - это не просто мастер-класс или лекция, а целый пакет, где и экскурсия, и театральная постановка, и кинопоказ. Поэтому в некоторых музеях без преувеличения можно провести целый день", - рассказали организаторы.

Пушкинский музей подготовил несколько программ в рамках текущих выставок. На экспозициях "Пикассо & Хохлова" и "Парижские вечера" баронессы Эттинген" для посетителей с проблемами зрения представлены тактильные макеты, а для гостей с проблемами слуха разработаны видеогиды по выставкам на русском жестовом языке.

Как рассказала ТАСС руководитель отдела инклюзивных программ ГМИИ им. Пушкина Евгения Киселева, музей обращает самое пристальное внимание на подобные мероприятия и в обычное время, не только в рамках акции. "Третьего декабря у нас пройдет парфюмерный мастер-класс эксперта и историка парфюмерии Галины Анни для незрячих и слабовидящих посетителей. Работают и студии арт-терапии, где мы занимаемся с детьми с особенностями развития. Мы сотрудничаем с художниками студии "Особая керамика", которые регулярно посещают наш музей и создают произведения по мотивам коллекции Пушкинского музея", - поделилась она.

История в жестах

Государственный исторический музей первый раз принимает участие в акции. С 1 по 8 декабря он организует программу выступлений, мастер-классов и лекций. Театр "Круг II", в котором выступают артисты с особенностями интеллектуального развития, представит спектакль "Прикосновение", а центр "Эколь" - музыкально-пластические этюды. Также в рамках проекта "Россия - Бельгия - Нидерланды: Театр без границ" состоится спектакль "Прикасаемые", часть актеров которого - слепоглухие. Артисты будут использовать технику Visual Vernacular, позволяющую изобразить события постановки без слов.

"Наша главная цель не столько сделать что-то для людей с инвалидностью, сколько показать им все многообразие программ, что существует в нашем музее. Так как мы исторический музей, мы хотим рассказать не только об истории страны, но еще и об истории отношения к инвалидности в том числе", - отметил куратор программ доступности Государственного исторического музея Владислав Колесников. Для посетителей будут также проведены творческие и кулинарные мастер-классы по ткачеству, валянию, лепке из воска, рисованию в различных техниках и русскому жестовому языку.

Танцевальные па и создание книг

К акции в Музее Победы подготовили викторины, творческие мастер-классы и экскурсии, в том числе программу "Живой музей", где спортивный клуб "Десантник" представит битвы Великой Отечественной войны. Также пройдет презентация инклюзивного проекта "Небо! Воля! Мы!", помогающего людям с ограниченными возможностями здоровья заниматься парашютным спортом.

В программе Музея русского импрессионизма - художественный мастер-класс на жестовом языке, урок танцев для незрячих участников и поэтическое выступление, в котором актеры изъясняются с помощью языка жестов, голоса и дактиля. Музей также представит тактильные 3D-фрагменты картин Давида Бурлюка для посетителей с нарушением зрения.

В Дарвиновском музее 2 декабря пройдет открытие выставки художественного творчества авторов с ограниченными возможностями "Искусство сотворения", также пройдет свето-видео-музыкальная экспозиция "Живая планета" и мастер-лекцииклассы по изготовлению "букарашницы" мастера-берестянщика Елизаветы Шутихиной. Для посетителей музея будут доступны интерактивные комплексы "Познай себя - познай мир" и "Пройди путем эволюции".

Музей имени Андрея Рублева проведет мастер-класс для глухих и слабослышащих детей, их познакомят с кельей книгописца, где они узнают о процессе создания книг в Древней Руси. Также с помощью экскурсовода и переводчика на жестовый язык ребята сами смогут создать собственную книгу и забрать ее в качестве подарка.

Талант пробьет себе дорогу

В корпусе Третьяковской галереи "Культурный центр в Толмачах" специально к дням проведения акции продлили выставку "Нить Ариадны - 2018". "Этот международный фестиваль проходит уже пятый раз в Москве, он показывает творчество людей с особенностями психического развития, - рассказала ТАСС куратор выставки Алла Орлова. - Третьяковская галерея в этом конкурсе является основной площадкой, представляющей изобразительное творчество".

По ее словам, в музее проходит выставка восьми победителей конкурса, отобранных из более 900 живописных и графических работ. Самый молодой автор - 12-летний Маркус Мартинович, а самому старшему Алексу Хаткевичу - более 60 лет, он 30 лет находится на принудительном лечении, и живопись - его единственный способ общения с внешним миром.

Интерактивная юрта и декупаж

Российские регионы также представят насыщенную программу ко Дню инклюзии. Музей истории Бурятии им. М. Н. Хангалова в Улан-Удэ пригласит посетителей в интерактивно-тактильную юрту. В ней представлен 41 экспонат - традиционная посуда (пиалы, чаерезка, домбо, тэбшэ, матрица для боовы), расписной стол со стульями, мерлушки, войлочные коврики, музыкальные инструменты и многое другое. Гости смогут познакомиться с бурятской культурой, примерив национальную одежду, а также услышат об истории и традициях бурятского народа.

В Санкт-Петербурге в музее-памятнике "Исаакиевский собор" в рамках открытия выставки художников студии ВОС "В поисках вдохновения" будет представлен новый тактильный макет, который позволит познакомиться с творением Монферана. Пройдут и интерактивные экскурсии по храму для незрячих посетителей, а также для других категорий лиц с ограниченными возможностями.

В Камчатском краевом художественном музее в Петропавловске-Камчатском состоится мастер-класс, на котором членов Общества молодых инвалидов Камчатки научат искусству декорирования в технике декупаж. Посетители смогут создать оригинальный сувенир в виде старинной бутылки, а создание картин в технике торцевания освоят учащиеся Петропавловск-Камчатской коррекционной школы № 1.

С мечом да на коня

Примерить солдатское обмундирование и доспехи и потрогать образцы стрелкового и холодного оружия смогут посетители Отдела военной истории Кемеровского краеведческого музея. Также пройдут экскурсия по самым ярким разделам экспозиции музея, мастер-классы по созданию моделей танков и игре на знаменитых поющих чашах, применяемых в тибетском обряде благопожелания.

Музей-усадьба Л. Н. Толстого "Ясная Поляна" проведет детскую программу в Кучерской избе "Доброму гостю хозяин рад", которая погрузит в атмосферу быта крестьянской семьи, также пройдут экскурсии по усадьбе и катание на лошадях в каретах.

В преддверии дня инвалида интегрированный театр "вPROк" в стенах Дворца культуры им. Артема города Прокопьевск Кемеровской области покажут спектакль "Сказка ложь..." по мотивам русских народных сказок он пройдет в форме открытого урока. Как отмечают организаторы акции, ожидается, что в результате в проекте примет участие больше 350 музеев, но точное число будет известно после ее завершения.