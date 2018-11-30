Спектакли "Ельцин Центра" покажут в Москве

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Союз театральных деятелей (СТД) России представит в Москве спектакли театральной платформы Президентского центра Б. Н. Ельцина (Екатеринбург). Показы пройдут с 1 по 4 декабря на площадке СТД - в "Боярских палатах", сообщили ТАСС в пресс-службе творческого союза.

"Откроют гастроли "Ельцин Центра" "Колымские рассказы" (инсценировка Ярославы Пулинович, режиссер Алексей Забегин)", - проинформировала собеседница агентства, добавив, что этот спектакль был участником программы "Маска Плюс" фестиваля "Золотая маска - 2018", и его уже могли видеть москвичи.

Вторым названием, которое значится в гастрольной афише "Ельцин Центра", станет спектакль "Летели качели". Его покажут 2 декабря. Как говорит режиссер постановки Семен Серзин, спектакль "Летели качели" связан главным образом с творчеством рок-музыканта, лидера группы "Гражданская оборона" Егора Летова и его мировоззрением.

"История, которая легла в основу пьесы, могла бы быть абсолютно реальной. Она про сегодня, про реальных людей, про рефлексии этого поколения, выросшего в 1990-е годы и повзрослевшего в нулевые. Сразу после премьеры в Екатеринбурге в начале года мы думали, что здорово было бы побывать со спектаклем в разных городах, и я рад, что теперь его увидит московский зритель", - рассказал Серзин.

Завершатся гастроли "Ельцин Центра" в столице спектаклем "Шпаликов", который представят 3 и 4 декабря. Эту постановку, посвященную известному сценаристу, поэту и режиссеру Геннадию Шпаликову, в Москву привезли повторно: прежде она была показана в рамках столичного фестиваля "Артмиграция - 2018".

Дополнит гастрольную программу 3 декабря концерт группы "Дзинь", хэдлайнер события - Лиза Неволина, актриса и музыкант театральной платформы "Ельцин Центра".

О Ельцин центре

"Ельцин Центр" был открыт в 2015 году. Его ядром является музей первого президента России Бориса Ельцина, где собраны десятки тысяч документов, фотографий, более 130 видеоинтервью, смонтированы 163 медиапрограммы.

В 2017 году музей стал лауреатом премии "Европейский музей года" (EMYA) - "за заметные достижения в деле укрепления общественной роли музея" и получил одну из трех главных наград конкурса - приз имени основателя премии Кеннета Хадсона.

В учреждении работает театр, спектакли которого отмечены театральными экспертами, включены в программы фестивалей.