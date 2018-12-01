Франсуа Озон представил в Москве книгу о себе

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Француз Франсуа Озон в субботу принял участие в презентации книги российского критика Андрея Плахова "Озон" про творчество режиссера, передает корреспондент ТАСС.

"Я много раз приезжал в Москву, и мне приятно, что в России меня всегда ждет понимающая публика", - сказал режиссер, работавший над фильмами "Бассейн", "Время прощания" и "Отчаянная домохозяйка" с Катрин Денев.

Озон отметил, что он начинал с короткометражек, и ему повезло познакомиться с представителями "новой волны" французского кинематографа, которые учили его искусству кино, а также продюсированию и "считать деньги".

В каждой своей картине, рассказал режиссер, ему приходилось адаптироваться к артистам, чтобы находить подход. "Для каждого из актеров важны совершенно разные вещи", - пояснил Озон. Он добавил, что одной из самых сложных его работ был фильм "8 женщин", в котором снимались французсккие актрисы, в частности, Катрин Денев, Фанни Ардан, Изабель Юппер и другие. "Там было восемь актрис с совершенно разными темпераментами", - добавил режиссер.

Книга "Озон" вышла в издательстве "Сеанс". В ней Андрей Плахов рассказывает "об изменчивой натуре режиссера, работы которого наглядно демонстрируют эстетический слом в мировом кино на рубеже веков".

По словам критика, "имя Франсуа Озона вот уже лет двадцать на слуху у любителей кино; он - один из самых известных современных французских режиссеров".