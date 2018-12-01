В Москве выступила обладательница Grammy Джойс Дидонато

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Выступление оперной певицы Джойс Дидонато в столичном зале "Зарядье" встретили аплодисментами, передает корреспондент ТАСС. Было два концерта в Москве - 29 ноября и 1 декабря, шоу отличались от стандартного вечера классической музыки - они сопровождались танцами, особым освещением и декорациями.

Меццо-сопрано представила проект In War & Peace: Harmony Through Music ("В войне и мире: К гармонии через музыку"). Оно состояло из двух частей: "Война" и "Мир". В первой Дидонато сыграла роли пяти героинь, чья жизнь проходила в реалиях войны: жену библейского полководца Иевфая Сторге из оратории Георга Фридриха Генделя "Иевфай", вдову троянского полководца Гектора Андромаху из оперы Леонардо Лео, Дидону из произведения Генри Перселла "Дидона и Инэй", императрицу Агриппину из одноименной оперы Генделя и Альмирену из оперы "Ринальдо" также Генделя. Во второй части прозвучали композиции о любви и природе.

Дидонато появилась в нарядах, дизайнером которых стала Вивьен Вествуд. Для первой части был выбран костюм в темных тонах, для второй же - серебряное платье.

Джойс Дидонато - обладательница премии Grammy за лучший классический сольный вокал. Аудиозапись ее проекта In War & Peace: Harmony Through Music с участием итальянского оркестра Il Pomo d"Oro под управлением дирижера Максима Емельянычева в прошлом году получила престижную немецкую награду Echo Klassik.