Фильм Дениса Шабаева о Донбассе получил приз международного кинофестиваля в Таллине

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Российский фильм "Мира" режиссера Дениса Шабаева, который показывали в основном конкурсе российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи, получил в субботу приз в конкурсе экспериментального кино на 22-м Международном фестивале "Темные ночи" в Таллине. Об этом ТАСС сообщила генеральный продюсер ленты Наталья Мокрицкая.

"На фестивале есть несколько конкурсов, - сказала продюсер. - Главный конкурс, конкурс дебютов и конкурс экспериментальных фильмов - "Rebels with a cause", в котором мы и получили главный приз".

Действие фильма происходит в Донбассе в наши дни. Главный герой картины - словак по имени Мира, который приезжает в ЛНР из Британии. В фильме снимались непрофессиональные актеры.

Режиссер признавался на "Кинотавре", что "этот фильм не о политике, не о войне, он о мире, о людях, которые сейчас там живут". А Мокрицкая подчеркивает, что "Мира" - не документальное кино - за полгода до начала съемок был написан четкий сценарий, это "игровой, авторский" кинематограф.

В основном конкурсе было представлено 19 фильмов, в том числе девять мировых премьер. В 2014 году Международная федерация кинопродюсеров (FIAPF) сертифицировала международную конкурсную программу Таллинского кинофестиваля в числе основных 15 кинофестивалей мира.

В конкурсе дебютных фильмов была представлена российская лента "Папа, сдохни", которая в августе получила гран-при фестиваля "Окно в Европу", а также копродукция Киргизии и России "Песнь древа" Айбека Дайырбекова. Во внеконкурсной программе был дебют Надежды Михалковой - хоррор "Проигранное место".