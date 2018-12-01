ЛОНДОН, 1 декабря. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Голливудская актриса Ольга Куриленко считает, что российское кино хорошо известно за рубежом, особенно в Европе, и успех работ режиссера Андрея Звягинцева - лучшее тому подтверждение. Об этом она рассказала в разговоре с корреспондентом ТАСС в субботу перед церемонией вручения премии "Золотой единорог" по итогам Недели российского кино в Великобритании.

"Очень хорошо, что хорошее российское кино смотрят за пределами России и оно известно за рубежом, - фильм Звягинцева ["Нелюбовь"], например, в прошлом году был на многих фестивалях, взял ряд наград, - сказала Куриленко. - Конечно, есть российское кино, которое не выходит за пределы России, но, когда кино хорошее, оно всегда попадает за рубеж, его всегда увидят".

Родившаяся в СССР актриса признает, что у русского языка есть сложности на кинорынке Соединенных Штатов, однако эта проблема меньше ощущается в Европе. "Конечно, у русского языка есть предел, и в США зрители не очень любят смотреть кино на других языках, по этой причине им сложно показывать и французское кино. Но в других странах, например в Европе, смотрят российское кино", - сказала она.

"Какая разница, откуда режиссер, из какой он страны. Если есть талант, то это будет видно. Иначе фильмы Звягинцева не показывали бы здесь", - сказала актриса, сыгравшая девушку Джеймса Бонда в фильме 2008 года "Квант милосердия", а также известная зрителям по другим ролям, например в фильмах "Обливион" (2013), "Человек, который убил Дон Кихота" (2017), "Агент Джонни Инглиш 3" (2018) и многим другим.

Куриленко призналась, что является поклонницей творчества Звягинцева. "Я влюблена в его фильм, он гений", - сказала она, добавив, что любит драмы.

В прошлом году мировая премьера фильма "Нелюбовь" Звягинцева состоялась в основной конкурсной программе юбилейного 70-го Каннского международного кинофестиваля, где картина была удостоена Приза жюри. Кроме того, фильм завоевал Гран-при на международном фестивале в Мюнхене, главный приз 61-го Лондонского международного кинофестиваля, а через месяц - призы Европейской киноакадемии за музыку и операторскую работу. Картина была также номинирована на премию "Оскар" Американской киноакадемии в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", однако победить не смогла.