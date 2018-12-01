Бесплатные показы фильма "#ЯВолонтер. Истории неравнодушных" пройдут в декабре по России

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Масштабный медиапроект, собирающий волонтерские истории по всей стране #ЯВолонтер, подготовил бесплатные показы полнометражного фильма Ольги Арлаускас "#ЯВолонтер. Истории неравнодушных" на 2000 площадках по всей стране. Российская премьера ленты состоится 2 декабря в кинотеатре "Октябрь".

"Нам очень хотелось прикоснуться к теме волонтерства, идея родилась в 2017 году, а дальше была достаточно долгая поступательная работа с нашими коллегами и многочисленными партнерами. Изначально мы задумывали коммуникационный проект. То есть - это большая информационная кампания, в которой есть разнообразные элементы, но, конечно же, ее ядром является кино", - сказал генеральный продюсер проекта Никита Тихонов-Рау в беседе с корреспондентом ТАСС.

В фильме рассказывается история о людях, которые находят время и силы на то, чтобы добровольно искать пропавших, тушить пожары, восстанавливать храмы, спасать китов, помогать детям и пожилым по всей России и в самых отдаленных уголках планеты. "Что касается конкретных историй - это девушка Мария, которая занимается помощью пожилым людям в домах престарелых, Гриша Сергеев, который ищет пропавших людей, Владимир Иванович, который занимается восстановлением храмов на Русском Севере. Удивительная героиня Виктория Валикова, девушка из Уфы, которая сдает квартиру за 30 тыс. рублей в месяц, а на вырученные деньги строит клинику в Гватемале и лечит там детей, потому что в стране очень низкий уровень медицины. Много историй и все они есть в фильме", - добавил генеральный продюсер проекта.

Бесплатные показы ленты стартуют по всей стране с 5 декабря. Увидеть картину можно будет как в крупных городах - Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Челябинске, Омске, Самаре, Ростове-на-Дону, Уфе, Красноярске, Перми, Воронеже, Волгограде, Краснодаре, так и в небольших городах и селах. Полный список площадок можно посмотреть на сайте проекта. "Мы рассчитывали, что премьера пройдет в 100 городах России, а в итоге - более чем на 2 тыс. площадках от Калининграда до Сахалина - киноклубы, библиотеки, дома культуры, кинотеатры", - подчеркнул Тихонов-Рау.

Живой фильм

Создатели фильма ставили своей целью сделать живой и нескучный фильм. "Кино должно быть захватывающим, эмоциональным и трогательным, а не энциклопедическим. Мы пытались решить шараду - как сделать социальное кино не скучным для того зрителя, кто пока равнодушен к добровольчеству. Мы придумали несколько творческих ходов, один из которых - пригласить артистов, занимающихся волонтерской деятельностью, прочитать стихотворения великих русских поэтов, таких как Владимир Маяковский, Анна Ахматова, Евгений Евтушенко, Зинаида Гиппиус", - приводит слова режиссера и автора сценария фильма Ольги Арлаускас пресс-служба проекта.

В фильме приняли участие деятели культуры, чьё творчество и общественная позиция связаны с ценностями волонтерства. "У нас снялись "звездные волонтеры", которые отражают тему добровольчества в своем творчестве и общественной деятельности - актрисы Дина Корзун и Ксения Алферова, режиссер Андрей Звягинцев, который снял фильм "Нелюбовь", где одним из героев выступает поисково-спасательный отряд, осуществляющий поиск пропавшего ребенка", - дополняет Тихонов-Рау.

По словам создателей проекта, фильм будет идти в прокате до конца декабря, а на следующий год планируется провести серию образовательных показов, сопровождающихся уроками, на которых некоммерческие организации будут рассказывать о своей волонтерской деятельности.

О проекте #ЯВолонтер

Медиапроект, который собрал волонтерские истории по всей России, запущен для популяризации волонтерской деятельности. В 2018 году организаторам прислали более 250 уникальных волонтерских историй. Помимо создания фильма, проект занимался распространением в социальных сетях видеороликов о волонтерстве. К ноябрю 2018 года интернет-аудитория проекта составила около 5 млн 700 тыс. просмотров пользователей.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства культуры Российской Федерации, Оргкомитета Года Добровольца (волонтера), Федерального агентства по делам молодежи, Комитета общественных связей города. Москвы, Ассоциации Волонтерских Центров, Агентства Стратегических Инициатив.