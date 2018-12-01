Лента Александра Ханта признана лучшим фильмом Недели российского кино в Великобритании

ЛОНДОН, 2 декабря. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Лента "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" режиссера Александра Ханта была признана лучшим фильмом Недели российского кино в Великобритании. О решении, принятом международным жюри, было объявлено на торжественной церемонии, прошедшей в субботу в британской столице.

"Это совершенно неожиданно", - прокомментировал награждение в разговоре с корреспондентом ТАСС после получения статуэтки "Золотой единорог" 32-летний режиссер фильма, для которого эта работа стала дебютной. "Этот фильм также стал дебютом оператора Даниила Фомичева и сценариста Алексея Бородачева, который написал этот сценарий как дипломный сценарий ВГИКа", - сказал Хант. Картина, рассказывающая про непростые отношения молодого человека с отцом, победила еще в двух номинациях - "Лучший актер" (Евгений Ткачук) и "Лучший сценарий".

Мнение режиссера

Режиссер фильма в разговоре с корреспондентом ТАСС признался, что не ожидал такого успеха. "Я думал, что фильм выйдет и о нем забудут, и мы пойдем дальше. Но неожиданно его возят по разным странам, он собирает призы", - сказал он.

Хант считает, что его фильм стал успешным исключительно из-за того, что качество современного российского кино нельзя назвать высоким, а снимаемые фильмы, по его мнению, не близки зрителю. "Мы живем в непростое время, когда снимается очень мало кино и, к сожалению, нет того количества, которое рождает качество, поэтому общее качество картин в России невысокое. Мы не стали феноменом национальной кинематографии в мире, наше кино интересно зачастую лишь в рамках обособленной реальности, и поэтому отсутствие конкуренции дает возможность не самым сильным, но хорошим фильмам, проявлять себя больше, чем нужно", - сказал Хант.

"Мой фильм, несмотря на большое количество призов, почти не посмотрел российский зритель, он не добрался до него в прокате, и это для меня говорит больше, чем эти призы", - добавил режиссер.

Хант признал, что ему до конца не удалось "взломать дистанцию" между создателями фильма и зрителями, но, уверен режиссер, у него получилось "показать любовь к своим героям". "Они несимпатичные люди, но, если бы я занял позицию судьи и начал их судить, то в моем фильме была бы колоссальная дистанция между героями. Моя же задача заключалась в том, чтобы вместе со зрителем рассмотреть их и увидеть в них более сложные личности, чем нам кажется на первый взгляд", - сказал Хант.

Кто еще победил

В категории "Лучшая актриса" статуэтку "Золотой единорог" получила Ирина Старшенбаум ("Лето"), фильм "ИНТО_нация Большой Одессы" был признан лучшим документальным фильмом, "Знак" - лучшей короткометражкой, "Война снайпера" - лучшим иностранным фильмом про Россию, "Серхио и Сергей" - лучшим иностранным фильмом, связанным с Россией. Восходящим талантом был признан 37-летний режиссер фильма "Двое" Тимофей Жалнин.

Старшенбаум, сыгравшая в фильме про Виктора Цоя жену Майка Науменко Наталью, отметила в разговоре с корреспондентом ТАСС, что песни лидера группы "Кино" актуальны по сей день. "Для меня Виктор Цой - человек с широкой энергией, который умел донести мысль, быть героем сегодняшнего дня. Потрясающе то, что его песни актуальны до сих пор, это вошло в искусство", - сказала она.

26-летняя актриса призналась, что с творчеством Цоя была знакома и до того, как ей поступило предложение сыграть в фильме о начале его творческого пути. "Я слушала Виктора Цоя, мой папа был поклонником Майка Науменко. Он слушал русский рок, и в моей жизни это были не новые имена, я была готова к этой роли", - рассказала Старшенбаум.

Сила культуры

Британский режиссер и продюсер Брайан Кокс, который в этом году возглавлял жюри Недели российского кино, назвал отличной идеей проведение подобного фестиваля в Великобритании. "Это отлично, это замечательная и очень важная идея, особенно в эти времена политического идиотизма. Политические волны приходят и уходят, но культура остается, и в этом сильнейшая сторона России - ее культура", - сказал Кокс, который не понаслышке знает о России, где он преподавал театральное искусство.

"Среди моих студентов были Владимир Машков и Ирина Апексимова, и я всегда чувствовал, что работы русских авторов очень глубокие, наполненные размышлениями. Для меня Чехов - это самый важный писатель после Шекспира", - сказал Кокс.

Российская актриса Ирина Горбачева также поддержала идею подобных киносмотров. "Это классно, это налаживание отношений. Как и любой фестиваль, он позволяет встречаться, проводить мастер-классы, которые нас обогащают, делают умнее", - сказала корреспонденту ТАСС актриса, сыгравшая роли в трех фильмах, представленных на киносмотре.

О фестивале

Во время Недели кино в Лондоне прошли мероприятия, посвященные памяти ушедшего в этом году из жизни актера и режиссера Олега Табакова. В частности, 1 декабря начала действовать фотовыставка "Лики Олега/Faces of Oleg".

"Это была дружеская встреча, на которой был Брайан Кокс, известная драматург, написавшая пьесу "Юбилей ювелира" (Никола Маколифф - прим. ТАСС), в которой Олег Павлович сыграл одну из своих последних ролей, были люди, которые живут в Лондоне и когда-то пересекались с ним. Это был вечер воспоминаний. Мне приятно, что Олега Павловича помнят", - рассказала корреспонденту ТАСС вдова Табакова Марина Зудина в разговоре об открытии выставки.

Всего же во время третьей Недели российского кино в Великобритании было показано более 50 фильмов. Демонстрации картин прошли на многочисленных площадках Лондона и за его пределами - в Эдинбурге, Кембридже и Оксфорде. С открытыми лекциями, публичными дискуссиями и мастер-классами выступили непосредственно создатели кинолент и актеры, в том числе Константин Хабенский, Авдотья Смирнова, Данила Козловский, Марина Зудина, многие другие авторитетные эксперты.