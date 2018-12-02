СМИ: умер актер Кен Берри

Как написала бывшая жена актера на своей странице в Facebook, его смерть наступила 1 декабря.

ТАСС, 2 декабря. Актер Кен Берри, сыгравший в комедийном телесериале "Шоу Энди Гриффита", умер в США на 86-м году жизни. Об этом в воскресенье сообщил журнал Variety со ссылкой на членов семьи.

Кен Берри - американский актер, танцор и исполнитель, он родился в 1933 году в Иллинойсе. Получил известность в 1960-х годах, сыграв роль капитана Парментера в ситкоме о солдатах США и индейцах на Диком Западе F Troop. Позднее Берри появился в сериале "Шоу Энди Гриффита", а затем исполнил главную роль в его продолжении Mayberry R.F.D.