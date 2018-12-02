Умер татарский поэт Рустам Закуанов

КАЗАНЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Татарский поэт, лауреат Государственной премии Республики Татарстан им. Габдуллы Тукая Рустам Закуанов умер в Казани в воскресенье на 61-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя Союза писателей Татарстана Рамис Айметов.

"[Рустам Закуанов] cкончался сегодня на 61-м году жизни", - сказал он.

Рустам Закуанов один из популярных авторов современной татарской эстрады. Песни на его стихи вошли в репертуар известных татарских певцов: Салавата Фатхутдинова, Хамдуны Тимергалиевой, Зуфара Билалова, Зайнап Фархутдиновой, Расима Низамова, Айгуль Бариевой, Илсафа, Ильсура Сафина, Лилии Муллагалиевой, молодых исполнителей телевизионного конкурса "Татар моны" и других.

Песни автора прозвучали в телевизионных фильмах телеканала "Новый век" "Сина кайтам…" ("Возвращаюсь к тебе…") - 2013 год, "Ак чэчэклэр" ("Белые цветы") - 2015 год. Он многократно становился автором - лауреатом музыкальных конкурсов и фестивалей.

Рустам Закуанов - обладатель Литературной премии имени Х. Такташа (2013 год), Заслуженный работник культуры Республики Татарстан (2016 год), лауреат Государственной премии Республики Татарстан им. Габдуллы Тукая (2018 год).