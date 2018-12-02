Италия планирует учредить новую премию для переводчиков литературных произведений

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Италия решила учредить новую премию для переводчиков литературных произведений. Об этом сообщила ТАСС в воскресенье генеральный директор отдела библиотек и институтов культуры при министерстве культурного наследия и культурной деятельности Италии Паола Пассарелли, подводя итоги работы национальной экспозиции Италии на книжной выставке Non/fiction в Москве.

"Мы решили учредить премию за лучший перевод, как с итальянского языка на русский, так и с русского на итальянский. То есть рост качества перевода, с нашей точки зрения, очень важная вещь, которая послужит вкладу в развитие связей в области издательского бизнеса и литературы", - сказала она.

Пассарелли добавила, что для налаживания продуктивного сотрудничества в сфере книгоиздания особое значение имеет качество перевода литературы. "Переводчик - это соавтор, который должен быть хорошо знаком с культурой страны, ее обычаями, а также очень точно представлять себе замысел писателя, для того, чтобы как можно подробней донести его до читателя", - добавила она.

Президент Итальянской ассоциации издателей (AIE) Рикардо Франко Леви отметил, что интерес итальянских издателей к российскому рынку очень большой и многие книги, которые были представлены на выставке на языке оригинала, в ближайшее время планируется перевести на русский язык.

Директор AIE Альфьери Лоренцон напомнил, что Италия представляла на выставке 12 издателей. "Они [издатели] провели порядка 250 встреч со своими русскими партнерами за время работы выставки", - заключил он.

О спросе на итальянскую литературу в России говорят и сами издатели. "Еще несколько лет назад у нас не было отношений с российским книжным рынком, потом мы начали разговор с некоторыми издательствами и перевели некоторые наши книги на русский язык. Мы увидели, что существует большой интерес к итальянским книгам и поэтому мы приехали сюда", - сказала ТАСС председатель совета директоров детского издательства "Иль Касторо" Рената Горгани.

Об организаторах

Участие Италии в ярмарке стало возможным благодаря поддержке министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии, посольства Италии, министерства экономического развития, министерства культурного наследия и культурной деятельности Италии, Агентства по продвижению за рубежом и интернационализации итальянских компаний (ИЧЕ), Центра книги и чтения, Итальянского института культуры в Москве, Итальянской ассоциации издателей.

Международная ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction проходила с 28 ноября по 2 декабря в Центральном доме художника. Для российских читателей было организовано более 20 мероприятий с популярными современными итальянскими авторами. Программа была построена в формате встреч, чтений и диалогов на самые актуальные темы, а участниками и модераторами стали приглашенные итальянские писатели и их российские коллеги. Ежегодно участниками выставки становятся издательства и книготорговые компании со всего мира, которые представляют новинки художественной, публицистической, научной и научно-популярной, детской, мемуарной, деловой, справочной, гастрономической и другой литературы.