Роберт Де Ниро получил специальную награду Международного кинофестиваля в Марракеше

РАБАТ, 2 декабря. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. На проходящем в Марракеше 17-м Международном кинофестивале состоялась церемония чествования актера, режиссера и продюсера Роберта Де Ниро.

Кульминацией торжественного вечера, который прошел во Дворце конгрессов, стало вручение Де Ниро специальной награды за многолетнюю творческую деятельность - "Золотой звезды" - из рук его друга и коллеги - кинорежиссера, продюсера и сценариста, лауреата престижной кинопремии "Оскар" Мартина Скорсезе.

"Наша совместная карьера длится уже более 40 лет, в течение которых мы создали большие картины", - отметил Скорсезе. По его словам, "Де Ниро до такой степени вживается в своего персонажа, что зритель не ощущает, что он играет эту роль. Он заставляет нас совершить путешествие в мир своих героев", - добавил он.

Актер поблагодарил публику за "теплый прием и невероятное гостеприимство". Также он выразил благодарность королю Марокко Мухаммеду VI и его брату, принцу Мулаю Рашиду за "возведение мостов, сближающих страны в культурном плане".

Выступая со сцены, Де Ниро отметил роль государства в "поддержке культуры с целью противодействия человеческим страданиям, неприятия расизма". "Искусство прославляет разнообразие истоков и идей", - подчеркнул он.

14 претендентов на главный приз

За главный приз кинофестиваля в Марракеше борются 14 полнометражных фильмов, снятых режиссерами из Германии, Австрии, Болгарии, Сербии, Аргентины, Мексики, Китая, Японии, Египта, Марокко, Туниса и Судана. Победителя на церемонии закрытия вечером 8 декабря объявит жюри, которое возглавил режиссер, сценарист и продюсер Джеймс Грэй, чей фильм "Маленькая Одесса" в 1994 году получил престижную награду - "Серебряного льва" Венецианского кинофестиваля.

Как ожидается, за девять дней большого праздника кино в Марракеше зрители увидят около сотни картин. Показы будут проходить в залах Дворца конгрессов, в кинотеатре "Колизей" и наплощади Джемаа эль-Фна, расположенной в средневековой части города.

Под патронатом короля

Фестиваль в Марракеше, проходящий c 2001 года под патронатом короля Мухаммеда VI, за минувшие годы превратился в представительный международный киносмотр. Он удостоился звания одного из самых престижных в странах Средиземноморья и стал большим событием в культурной жизни Марокко. Частыми гостями марокканского кинофестиваля становятся звезды Голливуда, европейского и российского экрана.

Как отмечают в оргкомитете, "фестиваль в Марракеше помогает продвигать положительный имидж Марокко, как страны, где снимают кино и ценят качественные фильмы, а также распространяют идеалы открытости". По мнению специалистов и критиков, организаторы фестиваля в Марракеше прилагают большие усилия, чтобы он оказался в одному ряду с такими престижными кинофорумами, как венецианский, каннский или берлинский.