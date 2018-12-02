Российский еврейский конгресс выделит около 15 млн рублей на гранты на развитие культуры

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Российский еврейский конгресс (РЕК) в 2019 году выделит порядка 15 млн рублей на три грантовых конкурса по поддержке проектов в сфере культуры. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС президент РЕК Юрий Каннер в ходе проходящего в Москве X съезда организации.

"Деньги уже заложены в бюджет РЕК на будущий год", - сказал Каннер, уточнив, что "на гранты будет выделено порядка 15 млн рублей".

По его словам, РЕК проведет гранатовый конкурс на развитие еврейских музеев, различных событий (праздников, спектаклей и т.д.), а также на создание кинофильмов, добавив, что участвовать в конкурсах "могут не только еврейские организации".

Каннер подчеркнул, что проекты, которые получат поддержу, будут определены экспертным жюри.