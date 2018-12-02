Хабенский и Ширвиндт стали лауреатами премии Федерации еврейских общин России

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Лауреатами XVII престижной премии Федерации еврейских общин России (ФЕОР) "Скрипач на крыше" стали известные общественные и культурные деятели, в том числе актер и режиссер Константин Хабенский и художественный руководитель театра Сатиры Александр Ширвиндт. Церемония вручения наград прошла в воскресенье в Государственном Кремлевском дворце, сообщили ТАСС в пресс-службе ФЕОР.

"Вручение премии "Скрипач на крыше" - одна из самых теплых ханукальных традиций еврейской общины, и каждый год в этот вечер особенно сильно ощущается наше единство", - отметил президент ФЕОР Александр Борода. Символом награды является статуэтка в виде скрипача, созданная израильским скульптором Франком Мейслером. "Это образ, говорящий о том, что, несмотря на любые жизненные обстоятельства, человек должен оставаться "скрипачом духа", быть на высоте и продолжать играть на своей скрипке", - пояснил глава департамента общественных связей ФЕОР Борух Горин.

Константин Хабенский получил награду в номинации "Кинематограф" за "отображение героизма узников нацизма в фильме "Собибор". Ширвиндт стал лауреатом номинации "Человек-легенда" за вклад в развитие театрального искусства в России.

Премии ФЕОР также удостоены председатель попечительского совета общины Калининграда Владимир Кайман (за вклад в развитие общинной жизни в регионе), член попечительского совета Еврейского музея и Центра толерантности Алексей Лихтенфельд (за вклад в развитие еврейского искусства в стране), писатель Носон Вершубский (за борьбу за права евреев в Советском Союзе). Награды получили глава иерусалимского отделения Центра Симона Визенталя Эфраим Зуроф, телеведущий Константин Эггерт, директор Международного центра истории и социологии Второй мировой войны и ее последствий НИУ ВШЭ Олег Будницкий.

Статуэтки в виде скрипача также получили Театр имени Евгения Вахтангова (за постановку спектакля "Наш класс" о жизни и гибели евреев в оккупированной Польше в 1941 году) и издательская группа "Точка" (за выпуск книги "Черта", в которой рассказывается о повседневной и религиозной жизни евреев в черте оседлости, законодательстве, службе в армии, наветах и погромах, участии евреев в революционном движении, а также описывается еврейская жизнь в Литве, Белоруссии, на Украине, в Бессарабии, Петербурге и Москве).

Праздничная традиция

По традиции вручение премии совпадает с праздником Ханука, который еврейский народ отмечает в память о чуде, которое произошло во время войны с греко-сирийскими племенами: для освещения оскверненного захватчиками иерусалимского храма не нашлось достаточно масла. Иуда Маккавей и его воины все равно решили зажечь светильник-восьмисвечник, и чудесным образом маленького кувшина масла хватило, чтобы свечи горели восемь дней.

В прошлые годы лауреатами премии, учрежденной в 2002 году, становились народный артист СССР Иосиф Кобзон, режиссер Петр Тодоровский, актер Владимир Машков, режиссер, художник-мультипликатор Юрий Норштейн, композитор Оскар Фельцман, детский врач Леонид Рошаль, главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова, бизнесмен Роман Абрамович, актер и режиссер Армен Джигарханян, лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алферов и другие.