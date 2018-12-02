Умер художественный руководитель театра "Международная Чеховская лаборатория"

"Вчера не стало нашего бессменного режиссера, художественного руководителя, создателя нашего театра... Чувствуем себя сиротами", - сказано в сообщении. Отмечается, что время и место прощания будут определены позже.

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Создатель и художественный руководитель театра "Международная Чеховская лаборатория" Виктор Гульченко умер в субботу на 75-м году жизни. Об этом в воскресенье сообщается на странице театра в Facebook.

Известный чеховед, член Чеховской комиссии Российской академии наук Виктор Гульченко родился 3 сентября 1944 года в Омске. Он учился на режиссерском факультете Театрального училища имени Щукина и сценарном факультете ВГИКа. Режиссер был автором многих работ об Антоне Чехове, ставил спектакли по его пьесам. В свое время работал в журналах "Искусство кино" и "Театр". В Союзе театральных деятелей СССР Гульченко возглавлял Международный центр Станиславского.

Презентация "Международной Чеховской лаборатории" состоялась в 2001 году. В спектаклях театра участвуют актеры "Современника", Ленкома, Театра "Модернъ", Центрального Театра Российской армии, Театра имени Р. Симонова.