Минкультуры: стратегию развития музейного дела должны оценить как можно больше музеев

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Министерство культуры России рассчитывает привлечь к обсуждению "Стратегии развития деятельности музеев в Российской Федерации на период до 2030" как можно большее число участников, в том числе музеи, не входящие в Союз музеев России. Об этом говорится в письме директора департамента музеев Минкультуры Владислава Кононова на имя исполнительного директора Союза Ольги Граблевой, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Полагаю, что для объективной и всесторонней оценки "Стратегии", которая должна определить развитие музейной отрасли в стране, крайне необходимо мнение как можно большего количества музеев", - говорится в письме.

Кононов отмечает, что свое обращение по этому поводу он направил не только в федеральные музеи Минкультуры России, но и в ряд региональных, муниципальных, частных и иного ведомственного подчинения.

"Все полученные экспертные заключения будут обязательно переданы в Союз музеев России", - говорится в письме.

Ранее Союз музеев России на своем сайте разместил письмо Граблевой на имя Кононова, в котором указано, что некорректно рассылать проект стратегии без планируемых в него поправок, а также спрашивать мнения у музеев, которые не участвовали в общем собрании Союза музеев России 14 ноября в Санкт-Петербурге, где и был одобрен этот проект.

Концепция развития музейного дела до 2030 года обсуждается больше года. В сентябре 2017 года министр культуры Владимир Мединский раскритиковал проект, подготовленный ООО "Экокультура". Он попросил разработчиков совместно с Союзом музеев и практиками музейного дела "привести это к трем страницам рекомендаций, что нам надо делать, чтобы гражданам было интереснее ходить в музеи, а музейным работникам было жить легче и работать комфортнее".