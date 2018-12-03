В "Одноклассниках" состоялась премьера анимационного сериала по "Звездным войнам"

В социальной сети "Одноклассники" состоялась премьера мультсериала "Звездные войны: Галактика приключений". Сериал будет выходить в течение декабря эксклюзивно на официальной странице саги в соцсети, после чего он появится и на других платформах.

"Первые шесть эпизодов включают познавательные фрагменты. Они помогут давним поклонникам саги объяснить подрастающему поколению, как развивались события в далекой Галактике", - сообщили в "Одноклассниках".

Первая серия была опубликована 1 декабря, она собрала уже более 500 тыс. просмотров.

"Звездные войны" - фантастическая эпопея, включающая в себя 10 кинофильмов (восемь эпизодов и два спин-оффа), а также анимационные сериалы, мультфильмы, книги, комиксы и прочие произведения, созданные в рамках единой фантастической вселенной, созданной режиссером Джорджем Лукасом. Первый фильм саги "Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда" (изначально выпущенный под названием "Звездные войны") вышел в прокат в 1977 году. Премьера девятого эпизода, название которого пока не анонсировано, запланирована на декабрь 2019 года.