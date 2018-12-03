На аукционе в Лос-Анджелесе выставят световой меч Люка Скайуокера

ТАСС, 3 декабря. Световой меч Люка Скайуокера из киносаги Star Wars выставят на аукционе в Лос-Анджелесе, который пройдет с 11 по 14 декабря. По прогнозам, он может быть продан за $200 тыс. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters.

Аукционный дом Profiles in History также планирует предложить на продажу еще порядка 25 других предметов, связанных с сагой. В частности, ожидается, что финальная стоимость шлема пилота космического истребителя Галактической империи составит $300 тыс.

В сентябре текущего года световой меч другого героя фильма - Энакина Скайуокера - стал самым востребованным лотом на торгах, который устроил аукционный дом Prop Store в Лондоне. Он ушел с молотка за более чем $179 тыс. На той же площадке коллекционер, фанат "Звездных войн", приобрел за $145 тыс. шлем имперских штурмовиков из ленты A New Hope (1977 год).

В июле муляж бластера Хана Соло был продан на аукционе Julien's Auctions в США за $550 тыс. долларов. Предмет реквизита, созданный специально для шестого эпизода киносаги под названием Return of the Jedi ("Возвращение джедая", 1983 год), находился до недавнего времени в коллекции одного из художников-декораторов фильма.