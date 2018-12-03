Сборы фильмов "Централ Партнершип" составили $5,4 млн в 2018 году

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Международные кассовые сборы всех российских релизов компании "Централ Партнершип" выросли в 2018 году на 68% и составили $5,4 млн. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе холдинга "Газпром-медиа", в состав которого входит кинокомпания.

"На конец ноября 2018 года международные киносборы всех российских релизов ЦПШ выросли на 68% и составили $5,4 млн. Общее количество зрителей за рубежом достигло 1,38 млн человек. География продаж ЦПШ расширилась со 125 стран в 2017 году до 154 стран в 2018 году", - сказали в пресс-службе.

Генеральный директор холдинга Дмитрий Чернышенко отметил, что развитие международной дистрибуции и укрепление отношений с иностранными партнерами является одним из приоритетных направлений работы холдинга. "Создавая наш контент для России, параллельно мы открываем зрителям других стран отечественные фильмы, сериалы и программы. Это происходит благодаря высокому качеству контента, который производит "Газпром-медиа", и растущему интересу со стороны иностранных рынков", - цитирует пресс-служба Чернышенко.

"Централ Партнершип" продала права на российские фильмы, среди которых такие проекты как "Русалка. Озеро мертвых", "Легенда о Коловрате", "Рубеж" производства "Киностудии КИТ" (входит в "Газпром-медиа" в составе ГПМ КИТ), а также "Движение вверх", "Тренер", "Экипаж", "Викинг", "Гоголь", "Фиксики: Большой секрет".

В пресс-службе также напомнили, что в ноябре 2018 года на американском кинорынке American Film Market состоялась продажа фантастической трилогии "Гоголь" и дилогии "Аванпост" в Австрию, Германию, Нидерланды и Швейцарию. "Гоголь" был продан и в Японию, где он будет показан в ограниченном прокате.

Канал НТВ, который также входит в холдинг, подписал контракт на показ сериала "Хождение по мукам" в Таиланде, а в ноябре состоялась премьера проекта на греческом канале ERT3.

О холдинге

"Газпром-медиа" - ведущий диверсифицированный медиахолдинг России и Восточной Европы, объединяет активы во всех сегментах медиа-рынка: телевидении, радио, прессе, кинопроизводстве и дистрибуции, интернет-платформах.

Холдинг управляет восемью эфирными телеканалами (НТВ, ТНТ, ТВ-3, "Пятница!", ТНТ4, "Матч ТВ", 2х2, "Супер"), кинопроизводством и дистрибуцией ("Киностудия КИТ", "Централ Партнершип", Comedy Club Production, Good Story Media), производством и дистрибуцией тематических телеканалов ("Ред Медиа"). Также в портфель "Газпром-медиа" входят 10 радиостанций ("Авторадио", Energy, "Юмор FM", "Радио Romantika", Comedy Radio, Like FM, Relax FM, "Детское радио", "Эхо Москвы", 101.ru), активы в сегменте интернет (Ruform, ТНТ-Premier), печати (издательства "Семь дней" и "Медиа Пресс").