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Адвокат: Владимир Этуш идет на поправку и готовится к спектаклю

Спектакль "Бенефис" пройдет 13 декабря

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Состояние здоровья 96-летнего народного артиста СССР Владимира Этуша улучшилось, актер готовится к спектаклю "Бенефис" в театре имени Евгения Вахтангова, в котором он примет участие.

Об этом ТАСС сообщил в понедельник адвокат актера Михаил Иоффе.

"Владимир Этуш идет на поправку. Он 13 декабря планирует принять участие в спектакле в театре, силы у него есть для игры на сцене", - рассказал юрист.

В конце ноября спектакль "Бенефис" был отменен в связи с плохим самочувствием актера. По словам супруги артиста Елены, они уже собирались в театр, но Этуш почувствовал себя плохо, поэтому было принято решение отменить выступление. В театре Этуш занят только в этом спектакле.

Директор театра Кирилл Крок ранее заявил ТАСС, что не собирается отменять спектакль или изымать его из репертуара, "потому что для Этуша выход на сцену - это продление жизни".

Владимир Этуш родился 6 мая 1922 года. Советский и российский актер театра и кино, театральный педагог, участник Великой Отечественной войны. На его счету около 40 фильмов, самые известные из них - "Овод", "Председатель", "Кавказская пленница", "12 стульев", "Иван Васильевич меняет профессию" и другие.

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РоссияЭтуш, Владимир Абрамович
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