Карен Шахназаров считает нужным ограничить в России прокат американских фильмов

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Ограничение количества американских картин в российском прокате может оказать поддержку отечественному кино.Такое мнение в понедельник выразил глава "Мосфильма" Карен Шахназаров в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"На мой взгляд, надо ограничивать количество проката американских картин. Не вообще импортных картин, а конкретно американских", - сказал он. По словам главы "Мосфильма", такие меры позволят "уравнять в правах другие кинематографии на нашем рынке, что поможет и российскому кино, и российскому зрителю".

"Я говорю о том, что надо сделать на российском рынке более справедливые представительства всех картин. Строго говоря, на российском рынке практически невозможно встретить ни китайских картин, ни индийских, ни европейских, ни латиноамериканских, которые вы можете встретить во множестве других стран", - отметил Шахназаров.

В 2017 году Карен Шахназаров поддержал предложение Минкультуры ввести 3-процентный неналоговый платеж с каждого проданного билета на поддержку отечественного кинематографа в Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино). Позже предложение билетного сбора было отклонено правительством.

Фонд кино создан в январе 1995 года постановлением правительства РФ, основные его цели - поддержка отечественной кинематографии, повышение ее конкурентоспособности, обеспечение условий для создания качественных фильмов, соответствующих национальным интересам, популяризация национальных кинофильмов в РФ и за рубежом.