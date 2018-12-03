Центр культуры Депардье в Саранске сохраняет планы по развитию после смены прописки актера

САРАНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Центр культуры Жерара Депардье (кинотеатр "Россия") в Саранске не откажется от планов по открытию новых кинозалов в помещении кинотеатра после получения актером прописки в Новосибирске, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе "Государственного фонда кинофильмов Российской Федерации" ("Госфильмофонд"). Ранее в правительстве республики сообщали о планах по открытию кинозалов и ресторана в здании кинотеатра.

4 декабря представитель Депардье и его деловой партнер Юлия Мосман сообщила ТАСС, что актер получил прописку в Новосибирске, где он планирует работать над культурными и деловыми проектами. С февраля 2013 года актер был прописан в столице Мордовии, в Саранске, где 27 августа 2016 года открыл культурный центр на базе обновленного кинотеатра "Россия". На реконструкцию кинотеатра "Госфильмофонд", возглавляемый в то время знакомым Депардье Николаем Бородачевым, направил более 300 млн рублей.

"Сейчас решается вопрос о передаче кинотеатра "Россия" на баланс "Госфильмофонда", согласие от Республики Мордовия, в собственности которой находится здание, мы получили, документы направлены в Росимущество... Мы планируем сделать на втором этаже еще два дополнительных зала, в одном из которых будем показывать фильмы из коллекции "Госфильмофонда", планируем делать бесплатные показы архивных фильмов. Что касается ресторана французской кухни [об открытии которого заявлялось ранее], то мы хотели бы сделать [в кинотеатре] полноценное кафе, куда можно было бы с детьми прийти", - сказали ТАСС в пресс-службе "Госфильмофонда".

В пресс-службе уточнили, что "Госфильмофонд" не намерен позиционировать кинотеатр как Центр Жерара Депардье. "Культурный центр Жерара Депардье - это "придумка" Бородачева, в официальных документах это [название] не закреплено. После того, как в "Госфильмофонде" сменилось руководство, мы никогда не выходили на связь с Депардье и, по сути, никакого отношения он [к кинотеатру] не имеет", - пояснили в пресс-службе.

Французский актер, гражданин России, зарегистрированный в Саранске, Жерар Депардье открыл в обновленном кинотеатре "Россия" в Саранске культурный центр 27 августа 2016 года.