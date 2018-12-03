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Умер Андрей Битов
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Умер писатель Андрей Битов

Одному из основателей Русского ПЕН-центра был 81 год
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Георгий Жженов и Андрей Битов, 2002 год
© Юрий Белинский/TACC
Андрей Битов во время открытия выставки "Мир чувственных вещей в картинках- конец XX века" в ГМИИ им. А.С. Пушкина, 1997 год
© Виктор Великжанин/ТАСС
Андрей Битов, Георгий Василевич и Евгений Богатырев, 2009 год
© Юрий Машков/ТАСС
Министр культуры РФ Владимир Мединский и писатель Андрей Битов, награжденный орденом Дружбы, 2018 год
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Российский писатель, автор романа "Пушкинский дом" Андрей Битов умер на 82-м году жизни в московской больнице. Об этом ТАСС сказала в понедельник внучка прозаика Полина.

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"Нам только что позвонили и сообщили - отметила внучка писателя. - Это случилось в Москве, в больнице, про диагноз еще ничего не знаю...". Она добавила, что скоро семья будет решать вопрос с местом и датой похорон.

Ранее о смерти писателя сообщила литературный критик Галина Юзефович.

"Ребят, плохие новости. Только что моя мама Анна Бердичевская звонила из Бауманской больницы. Андрей Битов умер сегодня", - написала она в Facebook.

Андрей Битов - один из основателей Русского ПЕН-центра. Он - автор романов "Пушкинский дом", "Улетающий Монахов", трилогии "Оглашенные", сборников стихов "Дерево", "В четверг после дождя", сценариев к фильмам "В четверг и больше никогда", "Закрытие сезона", "Три дня и два года" и других.

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