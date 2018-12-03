В США перенесли церемонию оглашения номинантов Grammy

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /ТАСС/. Американская Национальная академия искусства и техники грамзаписи перенесла церемонию оглашения номинантов на престижную музыкальную премию Grammy из-за траура в связи со смертью 41-го президента США Джорджа Буша. Об этом говорится в сообщении Академии, размещенном в понедельник на ее странице в Twitter .

Ранее предполагалось, что номинанты будут оглашены в 5 декабря, однако теперь мероприятие перенесено на 7 декабря. Как отметила Академия, решение о переносе принято в связи с тем, что в среду будет проходить церемония прощания с экс-президентом, который умер в пятницу на 95-м году жизни. Мемориальная служба пройдет в Кафедральном соборе в Вашингтоне. Американский лидер Дональд Трамп распорядился объявить в стране в среду общенациональный траур.

"Из-за запланированных мемориальных мероприятий [в связи с кончиной бывшего] президента Джорджа Буша номинанты 61-й церемонии Grammy будут оглашены в пятницу, 7 декабря, в 08:30 по времени Восточного побережья США (16:30 мск)", - отмечается в сообщении.

Ключевые номинанты, как ожидается, будут объявлены в эфире утреннего шоу на телеканале CBS. Полный список претендентов на победу во всех номинациях должен быть после этого опубликован на официальном сайте награды.

61-я церемония вручения музыкальной премии Grammy состоится 10 февраля 2019 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Мероприятие пройдет в спортивно- развлекательном комплексе Staples Center.