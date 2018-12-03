"Нуреев" стал "Лучшим музыкальным спектаклем" по версии "Звезды театрала"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Балет "Нуреев" режиссера Кирилла Серебренникова, поставленный в Большом театре России, назван "Лучшим музыкальным спектаклем" по версии премии зрительских симпатий "Звезда театрала".

Церемония награждения лауреатов проходит в понедельник в Театре имени Евгения Вахтангова в Москве, передает корреспондент ТАСС.

"Наш спектакль сегодня живет. Вы знаете, какой путь он проделал, и мы нашли своего зрителя. К сожалению, возможно, главного зрителя не было с нами на протяжении всех спектаклей, которые мы прожили, - Кирилла Серебренникова. И мы верим, что в скором будущем он будет в зале и выйдет со всеми артистами на поклон к зрителю", - сказал премьер Большого театра, исполнитель заглавной роли в "Нурееве" Владислав Лантратов.

Среди спектаклей для детей и юношества победу одержала постановка Театра Наций "Синяя, синяя птица".

Зрители назвали "Лучшим русским театром за рубежом" израильский ZERO, а "Лучшим социальным проектом" инклюзивный фестиваль "Гала-фест".