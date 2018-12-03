Михаил Боярский выступил за возвращение цензуры в театре и кино

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Народный артист РСФСР Михаил Боярский считает, что отбором произведений в сфере театра и кино должно заниматься "компетентное жюри", которое не допустит выхода в свет тех работ, которые могут оказать негативное воздействие на общество. Такое мнение артист высказал в понедельник ТАСС, отвечая на вопрос, считает ли он необходимым введение в стране цензуры в сфере театра и кино.

"Это [цензура] существовало всегда и это было только на пользу. Потому что такой же закон, как у врачей, должен быть и у артистов, и у журналистов - "не навреди". Потому что, если существует пища насущная, то существует еще и духовная, а она должна быть идеальной, особенно для растущего поколения", - сказал Боярский.

По его мнению, с целью "недопущения того, что может нанести вред", должно существовать "компетентное жюри, худсовет", вкусу и профессионализму которых общественность доверяет. "Должны быть произведения, которые достойны того, чтобы их показывать зрителю", - считает артист.

Вместе с тем, Боярский отметил, что выступает "против всякой цензуры, которая плохо влияет на общество".

Михаил Боярский сыграл в кино и на телевидении более 80 ролей. Он также известен как певец и телеведущий.