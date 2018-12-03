Маковецкий и Ширвиндт поделили "Звезду театрала"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Артист Театра им. Вахтангова Сергей Маковецкий и его коллега из Театра Сатиры Александр Ширвиндт поделили победу в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" по версии премии зрительских симпатий "Звезда театрала". Церемония награждения лауреатов проходит в понедельник в Театре имени Евгения Вахтангова в Москве, передает корреспондент ТАСС.

"Я слышал, что один выдающийся деятель сказал: "Неважно, как голосуют. Главное, кто в счетной комиссии". Но в данном случае, мне кажется, совпало: удивительный вкус зрителей, и счетная комиссия не ошиблась", - заметил Маковецкий.

"Статуэток на даче у меня большое количество. А эта не от государства, не от СТД, не от критиков. Это умиляет, ведь зритель определяет значимость", - подчеркнул Ширвиндт.

Награду в соответствующей женской номинации получила Ольга Прокофьева.

Зрители присудили приз за "Лучшую мужскую роль" Максиму Матвееву за главную роль в спектакле Театра Олега Табакова "Кинастон", а за женскую - Ане Чиповской в той же постановке. За лучшую роль театральной актрисы в кино отмечена Марьяна Спивак с лентой "Нелюбовь", актера - Константин Хабенский с фильмом "Собибор".

"Лучшим театрализованным проектом" назван мюзикл на льду "Руслан и Людмила" Татьяны Навки.