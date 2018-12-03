Мединский предложил усилить государственный протекционизм российского кинематографа

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский считает, что меры протекционизма российского кинематографа должны быть усилены, иначе Голливуд может разрушить отечественную киноиндустрию.

"Я рад, что такие идеи достигли и кинематографическое сообщество - о необходимости усиления мер государственного протекционизма теми или иными мерами", - сказал Мединский, комментируя ранее озвученное предложение режиссера Карена Шахназарова об ограничении проката американских фильмов в России.

"Меры государственного протекционизма в области кино должны быть усилены, иначе наш кинематограф будет разрушен рано или поздно всемирной машиной Голливуда", - добавил он.

Мединский напомнил, что ранее инициатива ведомства об ограничении количества показов одной картины в кинотеатрах до 35% не нашла поддержки экономического блока правительства.

"Фантастические твари: Преступления" занимали в отдельные дни в ноябре свыше 70%. Меня возмущает, что две трети сеансов отдавались одному фильму, - сказал министр. - Что это, как не монополия? Тотальная монополия голливудских кинопрокатчиков, которая диктует свои условия киносетям".

Мединский также заметил, что в сложившихся условиях надо "увеличивать субсидирование [производства российских фильмов] на порядок или протекционизм, лучше, конечно, - и то, и то".