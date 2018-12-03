В Москве назовут лауреатов литературной премии "Большая книга"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Члены Литературной академии - жюри национальной литературной премии "Большая книга" - во вторник назовут имена ее лауреатов. Церемония вручения премии по традиции пройдет в Доме Пашкова в Москве, сообщили ТАСС организаторы.

В шорт-листе - писатели Олег Ермаков ("Радуга и вереск"), Алексей Винокуров ("Люди черного дракона"), Дмитрий Быков ("Июнь"), Ольга Славникова ("Прыжок в длину"), Мария Степанова ("Памяти памяти"), Евгений Гришковец ("Театр отчаяния. Отчаянный театр"), Андрей Филимонов ("Рецепты сотворения мира"), Александр Архангельский ("Бюро проверки").

О книгах

Литературные критики и эксперты поделились с корреспондентом ТАСС своим мнением о работах финалистов.

Критик и журналист Дмитрий Самойлов, говоря о книге одного из финалистов Александра Архангельского, отметил, что этот роман "о богоискательстве и предательстве в эпоху позднего застоя". "Он сделан простовато, зато понятно и узнаваемо даже для тех, кто то время может знать только по фильмам. Тут и генералы МВД, которые, видимо, вот сейчас то ли будут расследовать "хлопковое дело", то ли сами станут фигурантами какого-то другого, тут невзрачные кагэбешники - молчаливые и зловещие. Тут дети номенклатуры - распущенные, но смышленые", - сказал Самойлов.

Писатель Михаил Бутов, говоря о книге Ермакова, отметил, что "Радуга и вереск" сочетает в себе почти приключенческую фабулу и философский взгляд, историческое повествование и рассказ о сегодняшнем дне, в нем перекликаются многие языки, сплетая впечатляюще тонкую ткань текста.

Член Совета экспертов премии Алексей Михеев, отметил, что роман Гришковца "мемуарный, очень подробный, невероятно толстый, но при этом охватывающий только первую половину жизни известного всем мастера монопьес: собственно, до появления этих монопьес повествование еще не добралось, и надо думать, должно последовать продолжение". По его словам, книга Гришковца - "искреннее и увлекательное повествование о становлении свободной творческой личности в условиях несвободного государства".

Дмитрий Быков в романе "Июнь", по мнению литературного критика Натальи Ломыкиной, "афористичен и очень точен, здесь нет часто свойственной ему избыточной барочности и философских отступлений". Текст его романа похож на серию фотоснимков, на которых удалось запечатлеть неуловимое - атмосферу, считает она. "В "Июнь" погружаешься с головой и впитываешь время и ощущения, пока не перестает хватать воздуха. Вот только когда ошалевший выныриваешь, понимаешь, что и за пределами романа дышать все так же тяжело", - сказала Ломыкина.

Прозаик, член редколлегии журнала "Новый мир" Ольга Новикова отметила, что роман Славниковой "не копирует жизнь, а моделирует ее". По сюжету, герой жертвует здоровьем и спортивной карьерой ради спасения незнакомого человека, а в итоге это оборачивается трагедией для него самого. "Сюжет символичен и многозначен, он взывает к читательскому сотворчеству. Что же, отказаться от попыток самоотверженно творить добро, или же мы вернемся к исходным идеалам, пройдя сквозь тернии "времен обманных и глухих", как говорил Мандельштам?" - заметила она.

Гендиректор "Большой книги" Георгий Урушадзе считает, что жанр книги "Памяти памяти" Марии Степановой определить невозможно. "Мемуары? Исследование? Сама Мария Степанова называет свой текст романсом. Его нужно читать очень медленно, с остановками, обращаясь к собственной жизни и собственной памяти", - полагает Урушадзе.

Заведующая отделом прозы журнала "Знамя", член совета экспертов премии "Большая книга" Елена Холмогорова, говоря о книге Алексея Винокурова "Люди Черного дракона", отметила, что ее трудно определить коротко, трудно поместить в какую-то жанровую таблицу. "Это странное повествование, ограниченное пространством одного села, но безграничное во времени, это миф и в то же время череда бытовых историй, это неожиданное смешение таких разных культур, как китайская, еврейская и русская <...> Но главное - это увлекательное чтение, ироничное, вроде бы легкое и воздушное, но таящее за внешней экзотикой бездну глубоких и вечных проблем", - добавила она.

Заместитель главного редактора журнала "Октябрь" Алексей Андреев сравнил роман Андрея Филимонова с рецептами сотворения мира, которые делятся автором на женские, мужские, магические и советские, как некая провокативно-ерническая реакция на старый вопрос: кто мы, откуда и куда идем? "Рецепты сотворения мира, которые делятся автором на женские, мужские, магические и советские - как некая провокативно-ерническая реакция на старый вопрос: кто мы, откуда и куда идем? Откуда - еще как-то понятно, но вот куда да и кто - по-прежнему во мраке. И автор этот мрак никак не рассеивает - просто на собственном примере с помощью иронии пытается его обжить, как нечто неизбежное и таящее в себе массу самых разных сюрпризов", - указал он.

О премии

Национальная литературная премия "Большая книга" учреждена в 2005 году "Центром поддержки отечественной словесности". Соучредителями выступают ТАСС, Институт русской литературы РАН, Российский книжный союз, Министерство культуры РФ, Роспечать и другие.

Ежегодно присуждаются три премии, главный приз - 3 млн рублей, второй - 1,5 млн рублей, третий - 1 млн рублей. Наградной комплект состоит из памятного наградного знака и диплома.

Среди победителей прошлых лет - писатели Леонид Юзефович, Евгений Водолазкин, Людмила Улицкая и другие.