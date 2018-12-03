Фестиваль кино Израиля в Петербурге откроет фильм "Дом в Галилее" режиссера Асафа Сабана

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Фестиваль кино Израиля открывается во вторник в Петербурге, он продлится шесть дней. Показ, посвященный 70-летию Государства Израиль, представляет собой панораму современных поисков кинематографистов этой страны с попыткой оспорить стереотипы ее восприятия, сообщили организаторы.

На открытии будет показана петербургская премьера драмы "Дом в Галилее" режиссера Асафа Сабана, который лично представит петербуржцам свой первый полнометражный игровой фильм о поколении современных 30-летних израильтян. Картина получила приз за лучший сценарий на 33-м Международном кинофестивале в Хайфе в 2017 году и была выдвинута от страны на "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

"Мы хотим показать вам другой Израиль: блещущий юмором и грустный, иногда ироничный и даже саркастичный, а иногда - ранимый и "открытый всем ветрам", но в каждом случае - эмоциональный и не лишенный своего, присущего нашей стране своеобразия и обаяния", - приводит сайт фестиваля слова вице-консула генерального консульства Израиля, директора Израильского культурного центра "НАТИВ" в Санкт-Петербурге Полины Коробов.

В этом году смотр нового израильского кино впервые пройдет при поддержке Киноклуба "Синемафия". "Особенный юмор, образность, склонность к рефлексии и вечному поиску идентичности, широкий спектр тем - все это позволило израильскому кино стать сегодня одним из самых ярких и обсуждаемых в мире, получать самые важные номинации и призы: от "Оскара" до Канн, Венеции и Берлина", - отметил программный директор Киноклуба Андрей Смирнов.

На фестивале будет представлена психологическая драма "Свидетельство", в которой режиссер и сценарист Амихай Гринберг вместе со своим главным героем исследует в начале XXI века одно из преступлений Холокоста - массовое убийство евреев в австрийской деревне. Также состоится российская премьера лучшего израильского документального фильма 2016 года "Встречайте Принцессу Шоу" режиссера Идо Хаара об американской YouTube-звезде - певице Саманте Монтгомери. Картина была удостоена награды Израильской академии кино и телевидения в 2016 году.

Кроме того, будет показана драма режиссера Махи Ассаль "Личные связи", которая была представлена в конкурсной программе "Особый взгляд" Каннского фестиваля 2016 года. В программу также включен фильм "Спасти Нетту" одного из ведущих израильских режиссеров Нира Бергмана, получившегося на Иерусалимском международном кинофестивале в 2016 году награду за лучшую режиссуру. Завершит фестиваль романтическая комедия "И тогда пришла она" режиссера Рои Флорентина, известного постановками рейтинговых израильских телесериалов. Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.