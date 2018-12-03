В Петербурге вручили российскую премию "Даты" в области литературы и искусства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Российская премия "Даты" в области литературы и искусства впервые вручена в понедельник в Петербурге. Церемония прошла в Академическом Малом драматическом театре - театре Европы (МДТ).

"Даты" - российская премия в области культуры и искусства, заявленная в рамках "Биеннале театрального искусства". Она присуждается деятелям и работникам культуры, представившим наиболее яркие, талантливые, отличающиеся новизной и оригинальностью театральные и музейные проекты, приуроченные к различным юбилейным датам. В 2018 году главным датами стали юбилеи писателей Ивана Тургенева и Максима Горького.

"Мы, русские люди, любим праздновать юбилеи, но никакого юбилея не будет, если нам кто-то не поможет. Мы всем миром собираемся и делаем что-то интересное. Огромное спасибо и низкий поклон всем, кто нам помогал", - сказала на церемонии президент благотворительного фонда социальных инициатив "Мир и гармония" Эльмира Щербакова. Слова благодарности за поддержку она адресовала Министерству культуры России, Фонду президентских грантов, а также компании "Газпром", в содружестве с которыми деятели искусств осуществили много проектов.

Один из них - спектакль "Тургенев. Сегодня!", поставленный режиссером Глебом Черепановым к 200-летию со дня рождения классика русской литературы, который был показан после церемонии. Во вторник, по словам Щербаковой, спектакль будет показан в киноверсии в более чем 60 странах мира. "И все будут "праздновать" Тургенева", - заключила президент Фонда.

Лауреаты премии

Премии "Даты" удостоены коллективы, создавшие яркие постановки по тургеневской прозе. Так, Орловский театр кукол первым сценически воплотил в спектакле "Капля жизни" три малоизвестных произведения писателя, опубликованные спустя много лет после его ухода. Таким же первопроходцем оказался Тульский областной театр юного зрителя со спектаклем "Бежин луг".

Липецкий театр отмечен премией за постановку спектакля "Разговор у большой дороги", Тюменский драмтеатр - за спектакль "Молодость" по мотивам комедии "Месяц в деревне", Орловский государственный академический театр - за спектакль "Людоед", а Саратовскому театру оперы и балета премия вручена за балет "Вешние воды".

За постановку пьес Максима Горького - к 150-летию со дня рождения писателя - отмечены Пермский театр "У моста" ("Васса (Первый вариант") и Владивостокский театр молодежи - "На дне". Московский театр "Школа современной пьесы" и режиссер Иосиф Райхельгауз удостоены премии за спектакль "Шинель. Пальто" в честь 175-летия со дня публикации гоголевской повести "Шинель". А режиссеру Льву Додину и коллективу МДТ премия присуждена за спектакль "Коварство и любовь" по трагедии Фридриха Шиллера.