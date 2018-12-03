В Нью-Йорке в декабре впервые пройдет Неделя российского кино

НЬЮ-ЙОРК, 4 декабря. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Неделя российского кино впервые пройдет в Нью-Йорке. Во время фестиваля, который продлится с 8 по 14 декабря, зрители смогут увидеть 15 картин российского производства, большинство из которых представляют собой премьеры для американского кинорынка. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС сообщила в понедельник один из организаторов проката, президент и продюсер фонда "Фестиваль "Вишневый сад" Мария Шкловер.

Неделя российского кино организована совместно с кинокомпанией "Рок" и ее генеральным директором, российским режиссером Алексеем Учителем. "Впервые со студией "Рок" мы решили провести здесь неделю российского кино и рассчитываем на большой интерес к фильмам не только со стороны русскоязычных жителей Нью-Йорка, но и остальных американцев, - отметила Мария Шкловер. - Мы представим очень хорошую программу, которая состоит, в основном, из американских премьер - 15 кинокартин, в том числе одного документального и двух анимационных фильмов".

Фильмы на фестивале

В день открытия фестиваля, 8 декабря, юным зрителям будет предложено поучаствовать в большом праздничном шоу "Фиксики. Большой секрет". "Учитывая, что в США уже начались предпраздничные дни, повсюду рождественское, новогоднее настроение, мы решили устроить праздник для детей и их родителей, - рассказала Шкловер. - Во время шоу с ними будут общаться "герои-фиксики", раздавать подарки, устраивать игры, а потом зрителям покажут большой одноименный мультипликационный фильм". Для взрослых фестиваль откроется работой журналиста Сусанны Альпериной, которая лично представит документальную ленту "ИнтоНации Большой Одессы".

В тот же день режиссер и сценарист Авдотья Смирнова расскажет о создании художественного фильма "История одного назначения". "Эта картина повествует о Л. Н. Толстом, который всегда был очень интересен американцам и как писатель, и как выдающийся деятель российской культуры, - пояснила продюсер. - Поэтому именно этим фильмом мы открываем художественную часть фестиваля".

"Все картины, которые вошли в Неделю кино, - на слуху, обсуждаемы, интересны как с точки зрения содержания, представления российской культуры за рубежом, так и с точки зрения художественных приемов, как красочные, костюмные картины, что особо привлекает американского зрителя, - уточнила организатор фестиваля. - Например, мы привозим фильм "Анна Каренина. История Вронского" - не новый для России, но премьерный для США. Сама Анна Каренина - героиня, ее личность - всегда вызывала здесь большой интерес, поэтому и российская киноверсия романа Толстого должна быть американцам очень любопытна, тем более, что представлять работу в Нью-Йорке будет режиссер Карен Шахназаров".

Кроме того, в программе кинофестиваля анимационная, семейная картина "Гофманиада", созданная при участии художника Михаила Шемякина, фильм "Непрощенный", который будет представлять исполнитель главной роли Дмитрий Нагиев, и мировая премьера - комедия "Елки. Последние", в которой он также снялся. Американские зрители смогут увидеть и выдвинутую на премию "Оскар" военную драму "Собибор", которую представит режиссер и актер Константин Хабенский. В Нью-Йорке ожидают и Данилу Козловского, который расскажет зрителям о создании сразу двух работ - фильма "Тренер", режиссером которого он является, и картины "На районе", где он сыграл одну из главных ролей. Организаторы также решили показать в рамках фестиваля фильм Алексея Учителя "Прогулка", который 15 лет назад принес режиссеру большую популярность не только в России, но и на Западе.

Интерес к российскому кино

"Билеты на фильмы фестиваля хорошо продаются, причем не только у русскоязычных, но и англоязычных зрителей, - отметила Мария Шкловер. - Мы получаем, например, запросы от студенческих организаций, специализирующихся на культуре и кинематографии. Российская культура всегда притягивает американцев, вызывает у них неподдельный интерес, они с большим удовольствием ходят на балет, театральные спектакли, изучают русскую литературу. Но теперь мы очень надеемся, что не меньший интерес они начнут проявлять и к кинематографу, а ходить на неделю российского кино станет у американцев такой же популярной привычкой, традицией, как и просмотры новинок французских или других фильмов".

"Подобные фестивали не только расширяют кругозор зрителей, но также дают возможности создателям кинолент, актерам, экспертам встречаться со своими коллегами, общаться, обмениваться опытом, а также получать и ответную реакцию, отзывы со стороны любителей кино", - добавила продюсер. Все фильмы будут демонстрироваться в залах театра "Школа изобразительного искусства" (School of Visual Arts) на Манхэттене на русском языке и дублироваться субтитрами на английском. В планах организаторов фестиваля на ближайшие годы - расширить его географию с возможностью устраивать одновременный прокат российских кинопремьер не только в Нью-Йорке, но и Бостоне (штат Массачусетс), Чикаго (Иллинойс), на западном побережье и в других городах Северной Америки.