Бояков назначен худруком МХАТ им. Горького. Доронина стала президентом театра

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Продюсер и театральный режиссер Эдуард Бояков назначен новым руководителем Московского Художественного академического театра имени М. Горького, Татьяна Доронина станет президентом театра. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе Министерства культуры РФ по итогам встречи с сотрудниками театра министра культуры РФ Владимира Мединского и советника президента РФ Владимира Толстого.

"Московский Художественный академический театр имени Горького возглавит известный режиссер и продюсер Эдуард Бояков", - привели в пресс-службе слова Мединского. Он добавил, что заместителем руководителя театра по творческой работе стал заслуженный артист РФ Сергей Пускепалис, а заместителем худрука по литературной части назначен писатель и публицист Захар Прилепин.

"Мы обещаем, что театр сохранит свою патриотическую, яркую позицию, - сказал Мединский. - Театр будет развиваться. Поддержка театра министерством будет увеличена. Ни одна постановка театра, пользующаяся успехом, не будет снята".

В пресс-службе добавили, что "действующий руководитель театра Татьяна Доронина назначена на cпециально введенную должность президента театра".

"Мы попросили Татьяну Васильевну от имени министерства культуры стать президентом и возглавить художественный совет театра", - приводятся слова Мединского.

"Татьяна Васильевна Доронина остается в театре, президентом театра. Ей в помощь придет команда молодых энергичных людей, которые смогут придать новое дыхание театральной жизни МХАТа имени Горького", - сказал, в свою очередь, Толстой.

Народная артистка СССР, 85-летняя Доронина руководила театром с 1987 года.

Эдуард Бояков на встрече "пообещал, что работу в театре продолжат все актеры постоянной труппы, кроме того, их загрузка увеличится - запланирован запуск новых постановок".

Максимально помочь новым коллегам

Как рассказали в пресс-службе Минкультуры, "Татьяна Доронина поблагодарила Минкультуры России и лично Владимира Мединского за бережное отношение к сотрудникам МХАТ им. М. Горького". Она согласилась "с позицией Владимира Мединского, что и актерский, и другие цеха надо сохранить".

Актриса добавила, что МХАТ очень многое пережил. "Разделение театра - трагическая страница в нашей истории, - пояснила Доронина. - Что касается репертуарной политики - я постараюсь максимально помочь моим новым коллегам. На мой взгляд, самое важное - не становиться формалистами и сохранить тенденции реалистического театра".

О театре

История театра началась в 1898 году, когда Константином Станиславским и Владимиром Немировичем-Данченко был основан Московский художественно-общедоступный театр. Он открылся постановкой трагедии Алексея Толстого "Царь Федор Иоаннович". Основу труппы тогда составляли воспитанники Музыкально-драматического училища Московского филармонического общества, где преподавал Немирович-Данченко и участники любительских спектаклей, поставленных Станиславским в "Обществе любителей искусства и литературы".

В том же году состоялась премьера спектакля "Чайка" Антона Чехова, ставшего визитной карточкой театра. В 1901 году театр был переименован в Московский художественный театр, а на следующий год переехал в здание в Камергерском переулке, перестроенное архитектором Федором Шехтелем. Он же выполнил изображение чайки на театральном занавесе - эмблему театра.

1987 году МХАТ разделился на два театра - МХАТ имени Чехова во главе с Олегом Ефремовым и МХАТ имени Горького, который возглавила Татьяна Доронина.

Татьяна Доронина родилась 13 сентября 1933 года в Ленинграде. Была трижды признана читателями журнала "Советский экран" лучшей актрисой года. В репертуаре театра несколько спектаклей с ее участием: "Васса Железнова" и "Старая актриса на роль жены Достоевского". Также в афише - "Отцы и дети", "Мастер и Маргарита", "Гамлет", "Пигмалион", "Ромео и Джульетта".