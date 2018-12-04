В Москве могут увековечить память писателя Андрея Битова

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Память российского писателя, автора романа "Пушкинский дом" Андрея Битова может быть увековечена в Москве. Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Андрей Битов умер на 82-м году жизни в московской больнице.

"Конечно, он достоин увековечивания, и Мосгордума, уверен, поддержит. Но соответствующее предложение должно прозвучать от коллег, деятелей культуры, к примеру, от Союза литераторов. Причем, должно быть не просто предложение, должен быть сам проект, который поддержан финансами", - сказал Герасимов.

Андрей Битов - один из основателей Русского ПЕН-центра. Он автор романов "Пушкинский дом", "Улетающий Монахов", трилогии "Оглашенные", сборников стихов "Дерево", "В четверг после дождя", сценариев к фильмам "В четверг и больше никогда", "Закрытие сезона", "Три дня и два года" и других.