Щукин, Бэкон, Гейнсборо. Пушкинский музей объявил планы на 2019 год

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина покажет в следующем году выставки, посвященные меценату Сергею Щукину, художнику Томасу Гейнсборо, Фрэнсису Бэкону и другим представителям Лондонской школы, коллекции фонда Louis Vuitton, где покажут работы Бэнкси и Такаси Мураками, и многие другие проекты. Об этом говорится в материалах музея, распространенных в рамках встречи его директора Марины Лошак с журналистами во вторник в Москве.

Согласно материалам, выставка "Щукин. Биография коллекции" пройдет 17 июня - 15 сентября в главном здании музея. "Собрание охватывает важнейшие художественные течения конца XIX - начала XX века, от импрессионизма до модернизма. Среди них шедевры Клода Моне, Пьера Огюста Ренуара, Поля Сезанна, Поля Гогена, Анри Матисса, Пабло Пикассо и не только", - сообщается в презентации.

Выставка Гейнсборо пройдет с 25 ноября 2019 года по 9 февраля 2020 года и продолжит цикл экспозиций Пушкинского музея, посвященных британскому искусству. Экспозиция "Фрэнсис Бэкон, Люсьен Фрейд и Лондонская школа" будет открыта с 4 марта по 20 мая 2019 года. "Она развернется на главной выставочной оси ГМИИ им. Пушкина и будет состоять из шести разделов. В экспозиции будет представлено около 80 живописных и графических работ наиболее известных британских художников Лондонской школы из собрания Галереи Тейт", - говорится в материалах.

Коллекцию фонда Louis Vuitton можно будет увидеть с 3 июня по 29 сентября 2019 года. В Пушкинском музее называют это событие новой главой в развитии отношений с фондом. Выставка пройдет в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков и представит произведения Альберто Джакометти, Ива Кляйна, Жан-Мишеля Баския, Бэнкси, Такаси Мураками и других художников.

Также запланированы выставки "Арабески. Восток-Запад", "Оскар Шлеммер: танцующий художник", "Русские Йордансы", "Артемизия Джентилески и ее современники" и другие.