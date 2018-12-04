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СМИ: в США снимут музыкальный фильм по песням исполнителя Принса

Отмечается, что фильм будет представлять собой оригинальную историю, а не биографическую ленту

ТАСС, 4 декабря. Киностудия Universal Pictures получила права на ряд песен музыканта Принса и ведет работу над созданием мюзикла на их основе. Об этом в понедельник сообщил интернет-портал Variety со ссылкой на источники.

По данным портала, фильм будет представлять собой оригинальную историю, сюжет которой будет основан на песнях музыканта, а не биографическую ленту.

Принс Роджерс Нельсон, чаще выступавший под именем Принс - американский певец, мультиинструменталист и гитарист-виртуоз (33-я строчка в списке "100 величайших гитаристов всех времен" по версии журнала Rolling Stone). Продажи его альбомов по всему миру превышают 100 млн копий. Музыкант является семикратным обладателем премии Grammy (1985 - трижды, 1987, 2005 - дважды, 2008), а также лауреатом премий "Оскар" (1985) и "Золотой глобус" (2007). Его имя занесено в Зал славы рок-н-ролла и Зал славы музыки ритм-энд-блюз.

Принс скончался 21 апреля 2016 года в результате случайной передозировки обезболивающими.

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