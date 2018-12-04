Танцовщик Сергей Полунин в феврале 2019 года представит свой проект SACR в зале "Зарядье"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Российская премьера проекта SACR танцовщика Сергея Полунина состоится 14 февраля 2019 года в московском зале "Зарядье". Балетный вечер впервые пройдет на сцене этого зала, сообщили во вторник в пресс-службе площадки.

Проект включает два одноактных балета, которые вместе с Полуниным исполнят солисты ведущих европейских театров.

В первом отделении зрители увидят танец "Фальшивая улыбка" английского хореографа Росса Фредди Рея на музыку польского коллектива Kroke.

"Произведение исследует природу искушения и борьбу с ним, - пояснили организаторы. - Путем танца перед зрителем раскроется понимание вопроса о человеке, его поступках и их влиянии на формирование личности. Девять артистов на сцене показывают происходящее в голове одного героя - его мысли, душу и страдания".

Во второй части вечера гостей ждет спектакль, вынесенный в заглавие концерта. Его поставила специально для Полунина японская танцовщица и хореограф Юка Оиши. В его основе - балет Игоря Стравинского "Весна священная".

Сергей Полунин родился 20 ноября 1989 года в Херсоне (УССР). В 13 лет переехал в Лондон, где учился в Королевской балетной школе. Сотрудничал с Королевским балетом в Лондоне, Московским музыкальным театром им. Станиславского - Немировича-Данченко, Новосибирским театром оперы и балета и Баварским государственным балетом. В 2016 году байопик режиссера Стивена Кантора о жизни и карьере танцовщика был номинирован на премию Гильдии продюсеров США в номинации "Лучший документальный фильм".

В ноябре 2018 года Полунин сообщил на своей официальной странице в Instagram, что получил гражданство РФ.