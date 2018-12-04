Юбилейный "Кинотавр" пройдет в Сочи 9-16 июня

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Открытый российский кинофестиваль "Кинотавр" в тридцатый раз пройдет в Сочи с 9 по 16 июня 2019 года. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе киносмотра.

"Основной площадкой показов, как и в предыдущие годы, станет Зимний театр, - отметили в пресс-службе. - Программа фестиваля включит в себя как традиционные конкурсы короткометражных и полнометражных фильмов, так и ряд проектов и мероприятий, посвященных 30-му юбилею "Кинотавра".

"За тридцать лет своей истории "Кинотавр" стал неотъемлемой частью культуры новой России, отразил важнейшие события жизни страны, ее надежды и разочарования, - привели в пресс-службе слова президента фестиваля Александра Роднянского. - Мы обязательно вспомним об этом в программе юбилейного фестиваля 2019 года".

Продюсер считает, что "появившись на излете советской эпохи, "Кинотавр" стал зеркалом, отразившим все перемены, происходившие в отечественном кинематографе в постсоветский период". Роднянский добавил, что "были годы, когда фестиваль фактически заменял собой отсутствующую систему кинотеатрального проката". Он убежден, что "после безвременья 1990-х киноиндустрия начала возрождаться и перезагрузка "Кинотавра" совпала с переломным моментом в развитии нашего кинематографа - это было время изменений, вернувших отечественное кино в российские кинотеатры".

Роднянский напомнил, что на "Кинотавре" побеждали "Брат" и "Война" Алексея Балабанова, "Время танцора" Вадима Абдрашитова, "Водитель для Веры" Павла Чухрая, "Изображая жертву" Кирилла Серебренникова, "Бедные родственники" Павла Лунгина, "Простые вещи" Алексея Попогребского, "Географ глобус пропил" Александра Велединского и другие картины.

О "Кинотавре"

Первые пятнадцать лет фестивалем руководил Марк Рудинштейн, "пытавшийся компенсировать отсутствие полноценного кинопроката конкурсами российского и международного кино". В 2004 году "Кинотавр" возглавил Александр Роднянский и осуществил "кардинальное изменение - фестиваль отказался от проведения международного конкурса и полностью сфокусировался на российском кинематографе", отметили в пресс-службе.

Фестиваль "Кинотавр" проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Фонда содействия развитию современного искусства RuArts. Подать заявку на участие и ознакомиться с подробностями регламента фестиваля и правилами аккредитации можно на официальном сайте www.kinotavr.ru.