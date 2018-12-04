МХТ им. Чехова представит премьеру спектакля "ХХ век. Бал" по сценарию Сигаловой и Эрнста

МОСКВА, 4 декабря. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский Художественный театр (МХТ) имени Чехова на свой Основной сцене выпускает спектакль "ХХ век. Бал", созданный по сценарию хореографа и режиссера Аллы Сигаловой и генерального директора Первого канала, продюсера Константина Эрнста. Во вторник вечером состоится генеральная репетиция спектакля, премьерные показы которого пройдут 5, 6, 30 и 31 декабря, сообщила ТАСС пресс-атташе МХТ Мария Малкина.

"В этом спектакле переплетаются музыка и литература, история и воспоминания", - сказала собеседница агентства, особо подчеркнув, что Алла Сигалова и Константин Эрнст придумали спектакль, который строится на их собственных впечатлениях и воспоминаниях о событиях ХХ века.

"Поскольку с XX веком связана моя жизнь и жизнь моих близких, родителей, то появилось желание переосмыслить, вспомнить, признаться в любви XX веку", - рассказала ТАСС об идее постановки Сигалова.

"У нас нет задачи делать публицистический или историко-документальный спектакль, - уточнила она. - Это отражение моей памяти, памяти Константина Львовича [Эрнста], с которым мы вместе писали эту историю, придумывали инсценировку". "Самым сложным было отобрать те единственные события в каждом десятилетии, которые должны быть отражены, но мы уже это сделали", - констатировала Сигалова.

Она рассказала, что сотрудничество с Эрнстом родилось полтора года назад. "Я выпускала спектакль "Катерина Ильвовна" в Театре Олега Табакова, - напомнила Сигалова. - На премьеру пришел Константин Львович [Эрнст], ему понравился спектакль, и он спросил о моих дальнейших планах".

"Я рассказала, что буду осуществлять замысел Олега Павловича Табакова, предложившего мне поставить спектакль о ХХ веке на Основной сцене МХТ, - продолжила Сигалова. - "Гениально, давай делать вместе", - сказал Эрнст. И так получилось, что последний проект Олега Табакова мы сделали вместе".

Последний проект Олега Табакова

Что касается самого спектакля "ХХ век. Бал", то в нем, по словам Сигаловой, звучат тексты Александра Вампилова, Иосифа Бродского, Владимира Маяковского. "Тексты тех людей, которыми я восхищалась, которые жили в XX веке", - пояснила она.

"В спектакле много музыки, я даже не могу все перечислить, - сказала хореограф. - И еще хочу обратить внимание на то, что в драматическом театре есть два средства выразительности: слово и движение. В данной ситуации движение выходит на первый план".

Сигалова сообщила, что в общей сложности в спектакле занято 50 артистов. В их числе - Ирина Пегова, Наташа Швец, Алексей Агапов, Алексей Варущенко, Павел Ващилин, Кирилл Власов, Ольга Воронина, Яна Гладких, Ульяна Глушкова, Софья Эрнст, Иван Дергачев, Агния Дитковските, Антон Ефремов и еще многие-многие другие.

"У некоторых по тридцать персонажей, это такой богатый материал для артистов, которые могут за один спектакль примерить такое огромное количество масок", - отметила режиссер.

В постановочную группу вошли: сценограф - Николай Симонов, художники по костюмам - Александр Васильев, Мария Данилова, художник по свету - Оскарс Паулиньш, продюсер - Константин Эрнст.

"МХТ - это потрясающее содружество великолепных артистов, работать в театре, где такое количество талантливых людей, - невероятная радость. При этом суперпрофессиональная постановочная команда, и монтировщики, и осветители, и звукорежиссер. Как он есть - первый драматический театр страны, так он и есть. Здесь собраны особенные люди", - заключила Сигалова.