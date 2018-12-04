Новый директор театра имени Маяковского представлен коллективу

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Экс-директор Московского театра Олега Табакова Александр Стульнев, назначенный директором театра Московского академического театра имени Владимира Маяковского, во вторник представлен коллективу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе театра.

"Сегодня состоялось представление коллективу нового директора театра имени Вл. Маяковского, - отметили в пресс-службе. - Им стал Александр Сергеевич Стульнев. На Малой сцене Театра Маяковского собралась вся труппа Маяковки. Бывший директор Театра Леонид Ошарин поблагодарил коллектив за семь ярких продуктивных лет, а Александр Стульнев, в свою очередь, поблагодарил за оказанное доверие художественного руководителя Театра Маяковского Миндаугаса Карбаускиса и департамент культуры города Москвы".

В пресс-службе добавили, что Стульнев на встрече напомнил: его директорский стаж составляет более 35 лет. "И в руководстве театром Маяковского у него будут такие же стремления как и раньше: улучшение жизни коллектива и выпуск большого количества хороших, достойных спектаклей", - рассказали в театре.

Бывший директор театра имени Маяковского Леонид Ошарин 29 ноября 2018 года был назначен заместителем руководителя департамента культуры города Москвы Александра Кибовского.