"Мелодия" выпустила запись оперы "Пиковая дама", ставшей дебютом Хворостовского в Москве

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Звукозаписывающая фирма "Мелодия" выпустила запись московского дебюта Дмитрия Хворостовского - оперы "Пиковая дама", где он исполнил арию Елецкого. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

"Это концертное исполнение, осуществленное в Большом зале Московской консерватории в декабре 1989 года и ставшее московским дебютом Дмитрия Хворостовского", - отметили в пресс-службе. Именно партия Елецкого стала судьбоносной в карьере Хворостовского. Ее молодой артист исполнял еще в Красноярском оперном театре, с нее началась его международная карьера. Ария Елецкого принесла певцу триумфальную победу на международном конкурсе в Кардиффе в 1989 году.

"Мы уверены, что запись найдет должный отклик в сердцах любителей музыки и займет подобающее ей место в золотом фонде отечественного исполнительского искусства", - привели в пресс-службе слова генерального директора АО "Фирма Мелодия" Андрея Кричевского. В исполнении также участвуют народная артистка СССР Ирина Архипова, один из лучших исполнителей партии Германа Виталий Таращенко, солист Большого театра, прославленный бас Александр Ведерников.

Хворостовский родился 16 октября 1962 года в Красноярске. Началом его успеха стала победа на IV Международном конкурсе вокалистов "Певец мира" в Кардиффе (Уэльс, Великобритания) в 1989 году. Это принесло исполнителю предложения от ведущих мировых театральных площадок: Ковент-Гардена (Лондон, Великобритания), Баварской и Берлинской государственных опер (Германия), "Ла Скала" (Милан, Италия), Венской государственной оперы (Австрия), Метрополитен-опера (Нью-Йорк, США) и других. Наряду с оперными партиями, певец исполнял русские народные песни, романсы русских и зарубежных композиторов, барочные арии западноевропейских композиторов XVI-XVII вв.

Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной борьбы с опухолью мозга.