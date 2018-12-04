В Госдуме прошел спецпоказ фильма Ястржембского "Страсти по мамонту"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Специальный показ документального фильма Сергея Ястржембского "Страсти по мамонту" прошел во вторник в Госдуме. В просмотре фильма приняли участие председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин и депутаты.

"Огромная просьба создателей фильма, чтобы вы помогли восстановить справедливость и чтобы в России появился музей [мамонтов] мирового масштаба... Надеюсь, что этот фильм будет полезен вам в вашей законотворческой деятельности", - сказал собравшимся автор фильма.

Фильм снимался в течение двух лет в России, Франции и Китае, география съемок определялась местами сбора мамонтовой кости и расположением центров косторезного искусства. Фильм рассказывает о проблемах в этой сфере, о так называемой мамонтовой лихорадке, которая в последние годы охватила Якутию и Чукотку. Авторы картины также поднимают вопрос о воссоздании в Москве Музея мамонта.